تقرير: هبوط عملة "البتكوين" قد يكون مقدمة لما هو أسوأ

هوى سعر عملة ”البتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية، من أكثر من 52000 دولار إلى أقل من 49000 دولار، أمس الثلاثاء، الأمر الذي أثار جدلا واسعا مع إدخال العملة المشفرة كعملة قانونية في السلفادور.

وفي الوقت نفسه، حذر خبراء من أن هذا التراجع الكبير في عملة ”البتكوين“، قد يكون مقدمة لما هو أسوأ بكثير في الفترة المقبلة، قبل أن تبدأ العملة بالتعافي مرة أخرى.

وقالت صيحفة ”الإندبندنت“ البريطانية، في تقرير مساء الثلاثاء: إن ”الخسائر الأخيرة في البتكوين انعكست أيضا على العملات المشفرة الرائدة الأخرى، بما فيها الإثيريوم، وكاردانو، بعد أن وصلتا إلى مستويات قياسية في التداولات السابقة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانخفاض الأخير دفع بالقيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى حوالي 2.15 تريليون دولار من نحو 2.3 ترليون دولار نهاية الاسبوع الماضي، إلا أن تلك القيمة لا تزال مرتفعة من أدنى مستوياتها عند 1.3 تريليون دولار في تموز/يوليو.

ولفتت ”الإندبندنت“ إلى أن هبوط ”البتكوين“ كان معاكسا لتوقعات سابقة لمعظم المحللين بأن العملة ستواصل ارتفاعها مثلما حدث في نيسان/ أبريل الماضي، عندما استمرت في الزيادة السريعة ووصلت لأعلى مستوى لها وهو 64 ألف دولار.

وقالت الصحيفة: ”أدى التراجع الحاد الأخير في الأسعار إلى صرف الانتباه عن الأخبار المهمة التي تتمثل في طرح البتكوين كعملة قانونية في السلفادور.“

بداية لما هو أسوأ

وأضافت: ”سارع خبراء العملات المشفرة لشرح انهيار أسعار البتكوين الأخير، فيما يخشى البعض أن يزداد الأمر سوءا قبل أن تتعافى العملة مرة أخرى“.

ونقلت الصحيفة عن محلل العملات المشفرة جلين جودمان، قوله: إنه ”ضرر مروع للرسم البياني للأسعار، وأخشى من أن هذا الانخفاض يمكن أن يكون بداية لما هو أسوأ بكثير“، مشيرا إلى أن ”البتكوين تعافت بشكل طفيف بعد عدة ساعات من انهيارها“، معربا عن اعتقاده بأن تكون الساعات القليلة القادمة ”أساسية للمسار المستقبلي للسوق“.

ورأت ”الإندبندنت“ أن سبب انخفاض الأسعار بهذا القدر ”ليس واضحا حتى الآن“، ولكنه قد يكون ”مرتبطا بالمشاكل التي رافقت طرح البتكوين كعملة رسمية في السلفادور“.