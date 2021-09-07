هيئة بريطانية تحذر من عملات مشفرة يروج لها "المؤثرون"

حذرت هيئة مراقبة الأسواق المالية البريطانية، من مخاطر شراء العملات المشفرة التي يروج لها المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل: نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

ودعت الهيئة _في تحذيرها الذي بدا أنه يستهدف المستثمرين الأصغر سنا_ إلى عدم ”الإقبال على هذا الضجيج الإعلامي في العملات المشفرة، لا سيما الرموز الجديدة المدعومة من المشاهير، والتي قد تكون بالنهاية مزيفة“.

وقال رئيس الهيئة تشارلز رانديل في كلمة أُعدت لندوة كامبريدج الدولية حول الجريمة الاقتصادية، أمس الإثنين، إن ”الضجة حول المستثمرين تولّد خوفا قويا بفقدان الفرصة من قبل بعض المستهلكين الذين قد يكون لديهم القليل من الفهم لمخاطرها“.

وأضاف في الكلمة التي نشرتها صحيفة ”الغارديان“: ”هناك الكثير من قصص الأشخاص الذين فقدوا مدخراتهم من خلال إغرائهم في فقاعة العملات المشفرة بأوهام الثراء السريع، وخاصة بعد الاستماع إلى المؤثرين النجوم والذين هم على استعداد لخيانة ثقة معجبيهم مقابل بعض الرسوم“، بحسب رأيه.

ولفت رانديل إلى أنه ”من المدهش أن نسبة كبيرة من المستهلكين والمستثمرين الذين يشترون العملات المشفرة التي تتميز بالمضاربة، يعتقدون خطأً أن هذه الاستثمارات منظمة“، مشددا على أن المستهلكين ”لا يتمتعون بأي حماية مالية إذا استثمروا في العملات المشفرة، ولن يتمكنوا من الوصول إلى خطة تعويض عن طريق الهيئة إذا فقدوا أموالهم“.

وأضاف رانديل، مكررا تحذيرا سابقا من هيئة السلوك المالي ”إذا قمت بشراء مثل هذه العملات، يجب أن تكون مستعدا لخسارة كل أموالك“.

ولفت رانديل في كلمته إلى أن كيم كارداشيان تعرضت في وقت سابق من هذا العام لانتقادات بعد نشرها ترويجا مدفوعا للعملة المشفرة التي تسمى ”إثيريوم ماكس“ على صفحتها في ”إنستغرام“ إذ سألت أكثر من 250 مليون معجب ”هل أنتم معي في التشفير؟“.

وأضاف رانديل أنه ”بينما تم وضع علامة على المنشور كإعلان فإن كارداشيان لم تكشف عن أن تلك العملة تم إنشاؤها قبل شهر واحد فقط من قبل مطورين غير معروفين“.

وقال ”بالطبع، لا أستطيع أن أقول ما إذا كان هذا الرمز المميز عملية احتيال.. لكن المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي يتلقون رواتبهم بشكل روتيني من قبل المحتالين لمساعدتهم على ضخ رموز مشفرة جديدة على خلفية التكهنات البحتة، فيما يروج بعض المؤثرين لعملات معدنية يتبين أنها ببساطة غير موجودة مطلقا“.