توقعات بصعود عملة "البيتكوين" لتلامس الـ 100 ألف دولار

توقع خبير مالي أمريكي أن تستمر حالة الانتعاش في سوق العملات المشفرة التي شهدتها في الفترة الأخيرة وأن تقفز ”البيتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية، لتلامس نحو 100 ألف دولار.

وقال خبير السلع المالية الإستراتيجية مايك ماكجلون في النشرة الشهرية للعملات المشفرة التي تصدرها وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية، إن سوق العملات الرقمية ”يبدو في حالة انتعاش وصعود“ وإنه سيواصل هذا الاتجاه في النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف خبير السلع المالية الإستراتيجية في التقرير الذي نشره الاثنين موقع ”بيتكوين نيوز“ الأمريكي الذي يرصد حركة أسواق العملات المشفرة ”نرى الإيثريوم في طريقها لتلامس الخمسة آلاف دولار والبيتكوين إلى 100 ألف دولار.. واعتقد أن المَحافظ المكونة من مزيج من الذهب والسندات تبدو عارية وخامدة بشكل متزايد دون انضمام البيتكوين والإيثريوم إلى المزيج.“

وأوضح المحلل أن ”العرض المتناقص“ هو الذي يعزز سعر عملة ”الإيثريوم“ وسط زيادة الطلب، مشددا على أن ”الإيثيريوم“ هي القاسم المشترك الأساس للرموز غير القابلة للاستبدال التي تكتسب قوة جذب متزايدة في السوق.

وبالنسبة لوصول ”البيتكوين“ إلى 100 ألف دولار قال ماكجلون ”نعم، إنه أمر محتمل للغاية خاصة بعد تراجع عرض العملة في العام الماضي.. وأعتقد أنه بعد أن نجحت البيتكوين في تجاوز مرحلة التصحيح فإنها تستعد الآن لدخول مرحلة ازدهار.“

وأضاف خبير السلع المالية الإستراتيجية ”بالنسبة لسوق العملات المشفرة بشكل عام أرى أنه بعد تحمل حركة تصحيح مؤلمة، فإنه من المرجح أن تستأنف مسارها التصاعدي بدلا من الانخفاض إلى ما دون أدنى مستوياتها في الربع الثاني“.

وأظهر تقرير لموقع ”كوين ماركيت“ الأمريكي، أن سعر ”البيتكوين“ تجاوز حاجز الـ 50 ألف دولار صباح الاثنين ليصل إلى نحو 51801 دولار بزيادة نحو 4% عن مستواه أمس، فيما ارتفع سعر ”الإيثريوم“ بنحو 1.8% ليصل إلى نحو 3039 دولارا.

وأوضح التقرير، أن معظم العملات المشفرة الرئيسة سجلت ارتفاعا زاد عن 2% فيما تراجعت عملة ”التيثر“ بنسبة طفيفة بلغت 0.02% واستقرت على دولار واحد.

وبحسب التقرير ارتفعت القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة بنحو 3.87% لتصل إلى 2.35 ترليون دولار صباح الاثنين.