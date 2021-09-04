هل بدأت "البيتكوين" تخسر مركزها كرائد في سوق العملات المشفرة؟

قال موقع ”فوربس“ المالي الأمريكي إن ”البيتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية، قد تكون بدأت تخسر مركزها كرائد سوق بعد تفوق ”الإثيريوم“ وعملات أخرى بالأداء في الفترة الأخيرة، على الرغم من الارتفاع الحاد بسعرها في السوق.

ولفت الموقع في تقرير نشره الجمعة، إلى أن البيتكوين ارتفعت الأسبوع الجاري إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف أيار (مايو) الماضي لتكسر حاجز 50 ألف دولار بزيادة بلغت أكثر من 75% منذ أن تراجع السعر إلى مستويات دونية في 22 حزيران (يوينو).

وقال التقرير: ”في حين أن هذا قد يبدو مثيرا للإعجاب، فإن عملات رقمية بارزة أخرى تفوقت على عملة البيتكوين مؤخرا بأدائها القوي في السوق“.

ولفت إلى أن سعر ”الإثيريوم“، ثاني أكبر الأصول الرقمية بالقيمة السوقية، تضاعف في الأشهر الأخيرة، فيما قفز سعر عملة ”كاردانو“ ثلاث مرات في نفس الفترة.

ووصل سعر ”الإثيريوم“ إلى نحو 4026.93 دولار أمس الجمعة بزيادة بلغت ما يقارب 130% منذ منتصف حزيران وأكثر من 400% منذ بداية العام الجاري، بينما قفز سعر ”كاردانو“ إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.10 دولار أمس.

وقال التقرير: ”وسط هذه التطورات الأخيرة، قد يتساءل بعض المستثمرين عما إذا كانت عملة البيتكوين لا تزال رائدة في السوق كما كانت لسنوات؟“.

ونقل التقرير عن جيسي برودمان، الشريك المؤسس لصندوق التحوط بالعملات المشفرة ”ستريكس ليفياثان“، قوله: ”في معظم تاريخها اعتبرت البيتكوين عملة احتياطية للنظام الحيوي للعملات المشفرة، ما تسبب بهذا الاتجاه صعودا أو هبوطا لكل العملات“.

وأضاف برودمان: ”لكن، على مدار الأشهر القليلة الماضية، شهدنا تغيرا ملحوظا في هذه الحالة… وخلال الأسبوع الماضي، بدأنا نشهد بداية تغير حقيقي، إذ أصبحت البيتكوين تتبع تحركات عملات رقمية أخرى مثل الإثيريوم“.

بدوره أكد جيف دورمان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة ”أركا“ المالية على هذا الاتجاه بقوله: ”لم تعد البيتكوين تقود الأسواق… لقد أظهرت ضعفا في التقلبات السعرية الأخيرة، ما يعني أنها لا تواكب الارتفاعات التي تحدث في العملات الرقمية وتشهد مبيعات أكثر من معظم العملات الأخرى، ما يؤثر على سعرها“.

وتابع: ”الأهم من ذلك، أصبح الجميع بخلاف الأفراد والشركات التي تعتمد فقط على نجاح البيتكوين يدرك أنه لا ينبغي ربط هذه العملة بنجاح أو فشل العملات الأخرى… وعلى عكس الأيام الأولى للأصول الرقمية عندما كانت البيتكوين هي اللعبة الوحيدة، فقد تطورت فئة هذه العملة إلى ما هو أبعد من العملات المشفرة“.