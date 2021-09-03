تقرير: أسواق العملات المشفرة تبدو مثل "فقاعة" بعد طفرة أغسطس

حذر بنك ”جي بي مورجان آند تشايز“ الاستثماري الأمريكي اليوم الجمعة من أن أسواق العملات المشفرة تبدو الآن مثل ”فقاعة“، بعد أن شهدت طفرة خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت فيها أحجام التداول بالسوق الفورية إلى نحو تريليون دولار.

وفي ملاحظة أرسلت للعملاء ونشرها موقع ”كوين تلجراف“ الأمريكي المتتبع لأسواق العملات المشفرة، رأى محللو البنك، الذي يعتبر من أكبر المصارف الاستثمارية في العالم، أن تقييمات بعض العملات في أسواق التشفير تبدو مرتفعة جدا ولا تستند إلى أساس منطقي.

وقال البنك في تقريره: ”يبدو أن حصة العملات البديلة (غير البيتكوين) مرتفعة إلى حد ما وفقاً للمعايير المعروفة، وفي رأينا من المرجح أن ذلك يعتبر انعكاساً لهوس مستثمري التجزئة وليس انعكاساً لاتجاه تصاعدي حقيقي وهيكلي“.

ولاحظ محللو البنك أن حجم تداول العملات البديلة يمثل الآن حوالي 33% من إجمالي سوق العملات الرقمية، ارتفاعا من 22% فقط في بداية آب/ أغسطس الماضي.

ورغم أن العديد من متداولي العملات المشفرة يبدون راضين بارتفاع الأسعار، إلا أن محللي البنك يعتقدون أن الارتفاع الواضح في إقبال المستثمرين على العملات قد لا يكون قويا بما يكفي للاستمرار لفترة طويلة.

وبحسب التقرير، فإن التدفق الصافي لاستثمارات التجزئة إلى الأسهم الأمريكية بلغت حوالي 13 مليار دولار الشهر الماضي بعد مستوى قياسي بلغ 16 مليار دولار في الشهر السابق، وإن ”جنون الشراء“ انتقل من الأسهم لبعض العملات المشفرة الشهر الماضي.

وأوضح المحللون أن قوة إقبال المستثمرين الفوريين أدت الى زيادة حادة في أسعار بعض العملات الرقمية الرئيسة لتصل إلى أعلى بكثير من مستوياتها السابقة، خاصة عملة ”كاردانو“ التي تجاوزت 3 دولارات للمرة الأولى، وعملة ”سولانا“ التي قفزت بنحو 400%، بينما تخطت ”البيتكوين“؛ أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية، حاجز 50 ألف دولار عدة مرات الشهر الماضي وذلك لأول مرة منذ منتصف أيار/مايو الماضي، ما حافظت على حصتها من إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة عند حوالي 45%.

وفي سياق متصل، حذر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قبل يومين، من أن منصات تداول العملات المشفرة تعرض بقاءها للخطر ما لم تستجب لدعوته للعمل ضمن الإطار التنظيمي للدولة وعدم البقاء مستقلة تعمل خارج الأطر المنظمة لقطاع الاستثمارات.

وأبلغ غاري جينسلر صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية. أنه كان دوما محايدا من الناحية التكنولوجية“، إلا أنه لا يعتبر الأصول المشفرة مختلفة عن أي استثمارات أخرى عندما يتعلق الأمر بضرورات خضوعها للسياسة العامة مثل قوانين حماية المستثمر والحماية من النشاط غير المشروع والحفاظ على الاستقرار المالي.