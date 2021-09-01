مسؤول أمريكي: منصات تداول العملات المشفرة تواجه خطر البقاء

حذر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من أن منصات تداول العملات المشفرة تعرض بقاءها للخطر ما لم تستجب لدعوته للعمل ضمن الإطار التنظيمي للدولة وعدم البقاء مستقلة تعمل خارج الأطر المنظمة لقطاع الاستثمارات.

وأبلغ غاري جينسلر صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية، الأربعاء، أنه كان دوما محايدا من الناحية التكنولوجية“، إلا أنه لا يعتبر الأصول المشفرة مختلفة عن أي استثمارات أخرى عندما يتعلق الأمر بضرورات خضوعها للسياسة العامة مثل قوانين حماية المستثمر والحماية من النشاط غير المشروع والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأوضح أنه رغم وصول القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى ترليوني دولار، إلا أن التاريخ ”يخبرك أن ذلك قد لا يدوم طويلاً خارج إطار تنظيمي لأن التمويل يتعلق بالثقة بالنهاية“.

وأعرب جينسلر عن خيبة أمله من ضعف استجابة صناعة التشفير لاقتراحه أن تقوم منصات التداول بالتسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات على أساس أن عددا كافيا من العملات المشفرة مؤهلة لأن تكون مثل الأسهم والسندات.

وقال المسؤول الأمريكي: ”تحدثوا إلينا، تعالوا.. هناك الكثير من المنصات التي تعمل اليوم والتي من شأنها المشاركة في الإطار التنظيمي بشكل أفضل“.

وبحسب الصحيفة، تعد منصات تداول العملات المشفرة من الأعمال التجارية الكبيرة في الولايات المتحدة، إذ سلجت المنصات المدرجة في نيويورك وحدها ربحا بقيمة 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري.

وأضافت أنه رغم ذلك من غير الواضح الجهة المنظمة المالية التي من المفترض أن تشرف عليها، فيما أكد جينسلر ضرورة قيام الكونجرس بتحديد تلك الجهة.

ومن المقرر اليوم أن يدلي جينسلر بشهادته بشأن التشفير ومسائل أخرى أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي.

وأشار جينسلر إلى أنه يركز على منصات تداول العملات المشفرة لأن 95% أو أكثر من هذا النشاط هو في ”الأصول العالية المضاربة“، مضيفا أن حماية المستثمرين في قطاع العملات الرقمية لا تزال ”ضعيفة للغاية ومشتتة“.

ورأى جينسلر أن العملات المشفرة ومنصات التمويل اللامركزية تشكل تحديا للمنظمين لأنها موجودة دون وسطاء تقليديين يمكن تطبيق القوانين عليهم بسهولة.

وقال: ”بدلاً من ذلك، فإنها توفر فرصا للمستثمرين للتعامل بشكل مباشر مع بعضهم البعض.. إلا أن المنظمين سيكونون قادرين على ممارسة سلطتهم حتى على المنصات اللامركزية المفترضة“.