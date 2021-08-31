تقرير: النساء أقل استثمارا في العملات الرقمية بأمريكا

أفادت شبكة ”سي إن بي سي“ الأمريكية بأن النساء ما زلن يترددن في الاستثمار بالعملات المشفرة على عكس الرجال الذين يزداد إقبالهم على هذه الأدوات بشكل مستمر.

وأشارت في تقرير نشرته الاثنين، إلى أن استطلاعا أجرته مع شركة استثمار أمريكية، وجد أن نسبة النساء في سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة، لا تزال ضئيلة جدا، إذ تبلغ حوالي 7%-16%.

وقالت الشبكة في تقريرها: ”لا يوجد عدد كافٍ من النساء في سوق العملات الرقمية، حيث يستثمر الرجال ضعف عدد النساء في هذه الأدوات الاستثمارية.. تتخلف النساء عن الرجال في معدلات الاستثمار في العملات المشفرة، تماما كما كافحن تاريخياً لمواكبة الرجال في قطاعات الاستثمار الأكثر تقليدية“.

وأضاف التقرير: ”وفق الاستطلاع يظهر هذا التباين بين الجنسين أيضا في ملكية الصناديق المتداولة في البورصة (14% من الرجال مقابل 7% من النساء)، والأسهم الفردية (40% من الرجال مقابل 24% من النساء) والصناديق المشتركة (30% من الرجال مقابل 20% من النساء)، والعقارات (36% من الرجال مقابل 30% من النساء)، والسندات (14% من الرجال مقابل 11% من النساء)“.

وأوضحت الشبكة أن الاستطلاع أجري في الفترة من 4 إلى 9 الشهر الجاري وشمل أكثر من 5530 بالغا في الولايات المتحدة، بمن فيهم 2980 شخصا لديهم استثمارات في الأسهم والسندات والصناديق المشتركة والاستثمار المتداولة والعملات المشفرة.

وأشارت إلى أنه لطالما أصابت التفاوتات بين الجنسين صناعة الخدمات المالية لعقود من الزمان، رغم أنه تم الترويج للعملات المشفرة، مثل ”البيتكوين“ و“الإيثيريوم“ و“الدوجكوين“، كوسيلة لإضفاء الطابع الديمقراطي على مجال محصور تقليديا على الرجال.

وذكرت الشبكة أنه في الوقت الحاضر يستثمر حوالي واحد من كل 10 أشخاص في الولايات المتحدة، أي ما نسبة 11%، في العملات المشفرة، وأنه حتى الآن لم تتمكن الصناعة من تحقيق تقدم بين المجموعة الديموغرافية الرئيسية من النساء.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام، هو أن الناس من جميع الأجناس والأعراق لديهم احتمالية متساوية لامتلاك العملات الرقمية، إذ إن حوالي 11% من البيض، و 11% من السود، و 10% من ذوي الأصول الإسبانية، و14% من الآسيويين، و 13% من الأشخاص من عرق آخر، يمتلكون جميعا استثمارات مشفرة.

وتابعت:“ على الرغم من أن العملة المشفرة كسرت الحواجز في الاستثمار بحسب العرق، إلا أنها لم تتمكن من فعل الشيء نفسه بحسب الجنس“.