رغم تراجعه خلال يومين.. سوق العملات المشفرة يحتفظ بقيمة ترليوني دولار

ارتفعت ”البتكوين“ ومعظم بقية العملات المشفرة بشكل طفيف صباح اليوم الجمعة بعد تراجع خلال اليومين الماضيين ما أبقى القيمة السوقية فوق ترليوني دولار.

ووصلت ”البيتكوين“ أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر فوق 50000 دولار يوم الإثنين قبل ان تتراجع قليلا لتصل إلى 47271 دولار الخميس ثم تعاود الارتفاع بنسبة 1.61% لتصل الى 47493 دولار الجمعة.

وذكرت مجلة ”فوربس“ في تقرير الجمعة أن تراجع ”البتكوين“ في اليومين الماضيين عن مستوى 50 الف دولار يعود لقلق المستثمرين بسبب الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الولايات المتحدة والصين مشيرة إلى أن عمال المناجم يواصلون الانتقال إلى خارج الصين بسبب الحملة الشاملة ضد تعدين ”البتكوين“ في وقت سابق من العام الجاري وأن كثيرا منهم انتقلوا إلى أماكن مثل أمريكا الشمالية وروسيا وكازاخستان.

وأظهر تقرير لموقع ”كوين ماركيت“ الذي يرصد حركة اسواق العملات المشفرة في العالم أن إجمالي القيمة السوقية لتلك العملات بلغ 2.05 ترليون دولار صباح الجمعة.

وبيٌن التقرير أن ”الاثيريوم“ ثاني أكبر عملة مشفرة بعد ”البتكوين“ ارتفعت بنسبة 3.34% الجمعة مقارنة مع سعرها امس الخميس ليصل السعر إلى 3163 دولار.

وارتفعت أيضا عملة ”كاردانو“ بنسبة 7.4% إلى نحو 2.72 دولار بينما زاد سعر عملة ”باينانس كوين“ بنسبة 1.64% إلى 484.5 مليار دولار.

وبالنسبة للقيمة السوقية للعملات أشار التقرير إلى أنها بلغت نحو 897 مليار دولار لـ“البتكوين“ أي ما يقارب من 45% من إجمالي قيمة السوق فيما بلغت حوالي 371.3 مليار دولار لـ“الاثيريوم“ و87.2 مليار دولار لـ“كاردانو“.

واحتلت ”باينانس كوين“ المركز الرابع بالقيمة السوقية التي بلغت نحو 81.7 مليار دولار تلتها عملة ”التيثر“ بقيمة حوالي 65.5 مليار دولار وعملة ”XRP“ بقيمة 52.3 مليار دولار و“دوج كوين“ بقيمة 36.7 مليار دولار و عملة ”يو أس دي كوين“ بقيمة حوالي 27.06 مليار دولار بحسب التقرير.

وقفزت قيمة سوق العملات المشفرة بنحو 300 مليار دولار في أسبوع واحد، إثر الارتفاع الحاد في سعر عملة ”البيتكوين“، أكبر العملات الرقمية في العالم، وفق تقرير لصحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية مساء أمس الأربعاء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ”القيمة السوقية للعملات المشفرة ارتفعت من نحو 1.9 تريليون دولار، منتصف الأسبوع الماضي، إلى ما يقرب من 2.1 تريليون دولار“.