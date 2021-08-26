"فيسبوك" تستعد لإطلاق محفظة "نوفي" الرقمية العام الجاري

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تستعد ”فيسبوك“ لإطلاق محفظة إلكترونية تتيح للمستخدمين تخزين العملات الرقمية، بحسب قول مسؤول رفيع في الشركة خلال مقابلة مع موقع أمريكي.

وصرح رئيس وحدة العملات المشفرة لدى ”فيسبوك“، ديفيد ماركوس، لموقع ”ذي إنفورميشن“ الإخباري، أن مسؤولي الشركة ”ملتزمون“ بإطلاق المحفظة الرقمية التي تحمل اسم ”نوفي“ هذا العام.

وكشف ماركوس أنه كان يفضل إطلاق ”نوفي“ بالتوازي مع ”دييم“، وهي عملة رقمية مربوطة بالدولار قيد التطوير في الشركة، غير أن موعد طرحها ليس أكيدا بعد.

وقال: ”من حيث المبدأ، من الممكن إطلاق نوفي قبل دييم.. لكن ليس هذا ما نريد فعله بالضرورة“، مشيرا إلى أن الأمر ”رهن المدة اللازمة لتطوير دييم.. وهذا ليس من اختصاصي“.

وكانت ”فيسبوك“ أعلنت عام 2019 عن نيتها إطلاق عملة مشفرة تحت اسم ”ليبرا“، لكنها واجهت معارضة من الجهات الناظمة على خلفية مخاوف بشأن الأمن والموثوقية.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، غير اسم ”ليبرا“ إلى ”دييم“، وانتقل مقر العمليات الخاصة بها من سويسرا إلى الولايات المتحدة في إطار ”تحول استراتيجي“.