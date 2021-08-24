"فاينانشيال تايمز": مكاسب غير متوقعة لمعدّني "بيتكوين" بعد حملة الصين عليها

يحصد القائمون الدوليون على تعدين عملة بيتكوين المكاسب من الحظر الصيني الفعال على الممارسات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ما يولّد أرباحا أعلى من أي وقت مضى عن طريق ملء الفراغ في إنشاء الرموز الرقمية التي تركها المنافسون الصينيون السابقون.

وذكرت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“، أن أكبر المقاطعات المنتجة لبيتكوين في الصين، اتخذت إجراءات صارمة على تعدين العملات الرقمية التي تعمل بالكمبيوتر في يونيو/ حزيران، كجزء من مساع أكبر لخفض انبعاثات الكربون ولمجابهة العملات المشفرة الخاصة، إذ تعمل الدولة على إصدار عملتها الرقمية الرسمية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الصين كانت أكبر منتج في العالم لعملة بيتكوين، إذ كان لها نصف الناتج العالمي، فيما قال معدّنون في أماكن أخرى إن كبح الإنتاج الصيني فتح السوق أمام المنافسين الآخرين.

كعكة التعدين

ونقلت الصحيفة عن شين داوني، المدير المالي لشركة ”هت 8 ماينينج“، ومقرها تورونتو قوله: ”فكر في متوسط إنتاج بيتكوين العالمي اليومي على أنه كعكة حجمها يظل كما هو، وكان كل معدّن موجود قادرا على بذل جهد للحصول على قطعة أكبر بكثير (منها)“.

ويستحدث المعدّنون عملات رقمية جديدة باستخدام أجهزة كمبيوتر قوية لحل العقد الرياضية، ويكون عدد العملات التي يمكن إنتاجها كل يوم محددا، لذلك مع وجود عدد أقل من المنافسين، يكون من الأسهل والأرخص سك عملة جديدة.

ويعني تحسن الاقتصاد، إطلاق رواد الأعمال عمليات تعدين جديدة في بلدان حول العالم.

وانخفض إجمالي قوة الحواسيب المخصصة لتعدين بيتكوين على مستوى العالم إلى النصف جراء الحملة الصينية، لكنها الآن أقل بنحو 30% مما كانت عليه في مايو، وفقًا لموقع البيانات ”Blockchain.com“.

وتتوقف مدى ربحية معدّني بيتكوين على سعر السوق السائد للعملات، وتكلفة ومقدار الكهرباء المطلوبة لتشغيل الخوادم ومعدل تعدين الوحدات، ويمكن بحسب الصحيفة أن يضيف ارتفاع العملة الرقمية الأكبر يوم الإثنين، إلى 50 ألف دولار من أدنى مستوياتها في الصيف بنحو 30 ألف دولار، حافزا إضافيا للمعدنين.

ونقلت الصحيفة عن فيورينزو مانجانيلو، مؤسس شركة الأسهم الخاصة ”ليان جروب“، التي تمتلك واحدة من أكبر مزارع تعدين بيتكوين من الطاقة المتجددة في أوروبا، قوله: ”ضاعفنا تقريبا عدد الآلات التي لدينا“.

مكاسب

وذكرت الصحيفة، أن شركة ”هت 8 ماينينج“ استفادت كذلك، إذ حققت الشركة ارتفاعا بنسبة 241% على أساس سنوي في إيرادات التعدين في الربع الثاني، وجمعت 31.4 مليون دولار كندي (24.8 مليون دولار أمريكي).

وأشار رئيسها إلى ارتفاع الإيرادات في شهري يونيو ويوليو، مضيفا أن أرباح التعدين سجلت 19.3 مليون دولار كندي خلال هذه الفترة، ارتفاعا من 697 ألف دولار كندي في الفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن داوني من ”هت 8″، قوله: ”في أعقاب الحظر الذي فرضته الصين على عمال المناجم المحليين، انخفض الإنتاج العالمي بحوالي 40 إلى 50 %، وفي ”هت 8″ بدأنا في تعدين ما يقرب من 40 إلى 50% من عملات البيتكوين، مع عدم وجود زيادة مباشرة في التكلفة“.

وذكرت شركة التعدين ”أرجو بلوك تشين“، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن الإيرادات في النصف الأول من عام 2021 زادت بنسبة 180%، مستشهدة بتغير في ظروف التعدين العالمية التي سمحت لها بإنتاج المزيد من العملات الرقمية دون زيادة عدد الآلات التي تستخدمها، وقد ارتفعت أرباحها قبل الضرائب إلى 10.7 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ 523.074 إسترليني في النصف الأول من العام 2020.

وتوقع سام دكتور، مسؤول الإستراتيجية في شركة ”بين أودا“ الأمريكية المتخصصة في الأصول الرقمية، أن يستغرق الأمر نحو 18 شهرا للعودة إلى مستويات ما قبل الحظر الصيني، إذ سيستغرق استبدال الموارد المفقودة وقتا؛ لأنه ينطوي على ترقية البنية التحتية للطاقة وبناء المرافق.

وحاول المعدّنون في الصين الهجرة إلى البلدان المجاورة مثل منغوليا وكازاخستان، لكن العديد منهم لم يتمكن من نقل المعدات عبر الحدود.