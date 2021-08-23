"Paypal" تسمح لعملائها في بريطانيا الاستثمار بالعملات المشفرة

قررت شركة الدفع عبر الإنترنت ”PayPal“ السماح للمستخدمين في المملكة المتحدة، بشراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها وبيعها، باستخدام نظامها الأساسي، وفق ما أوردته وسائل إعلام عالمية.

وقالت شبكة ”سكاي نيوز“، إن ”الشركة ستوفر الخدمة على كل من التطبيق، والموقع الإلكتروني، وستقتصر الخدمة مبدئيا على أربع عملات مشفرة وهي: البتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم إلى جانب، الإيثر ولايتكوين وبتكوين كاش“.

ولفتت إلى أن القرار جاء بعد إطلاق الخدمة ذاتها في الولايات المتحدة، والتي تلتها بعد ذلك ميزة ”Checkout with Crypto“ التي تتيح لمستخدمي ”PayPal“ إنفاق عملاتهم المشفرة عند إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت.

وغالبا ما ينظر إلى التقلبات المستمرة وعدم وجود تنظيم حول العملات المشفرة، والتي تعتبر أموالا خاصة بموجب القانون الإنجليزي، على أنها عائق أمام اعتمادها من قبل شركات الدفع الكبيرة مثل ”PayPal.“

وغالبا ما اعتبر النقاد، أن إخفاء الهوية، الذي يوفره استخدام التشفير عبر الإنترنت مكن محتالي الإنترنت، الذين يعملون على القرصنة.

وقال نائب الرئيس والمدير العام لقسم لبلوك تشين والعملات المشفرة في ”PayPal“ ، خوسيه فرنانديز دا بونتي، إن ”خدمة شركته الجديدة، يمكن أن تساعد في تعريف المزيد من الأشخاص بالعملات المشفرة“.

وأضاف ”لقد أدى وباء فيروس كورونا، إلى تسريع التغيير والابتكار الرقمي في جميع جوانب حياتنا، بما في ذلك رقمنة الأموال وزيادة اعتماد المستهلكين للخدمات المالية الرقمية“.

بدورها أشارت شبكة ”سي أن بي سي“ الأمريكية إلى أن ”خدمة تشفير PayPal، مشابهة لتلك التي تقدمها شركة التكنولوجيا المالية البريطانية Revolut“، لافتة إلى أنه ”كما هي الحال مع Revolut، لا يمكن لمستخدمي PayPal، نقل مقتنيات التشفير الخاصة بهم خارج التطبيق.

وأوضح دا بونتي أن ”دخول الشركة في العملات المشفرة يدور حول تسهيل مشاركة الأشخاص في السوق“.

مضيفا ”كانت الرموز والعملات موجودة منذ فترة ولكن كان عليك أن تكون مستخدما متطورا نسبيا لتتمكن من الوصول إلى ذلك.. والآن فإن وجود ذلك على نظام أساسي -مثل: منصتنا_ يعد نقطة دخول جيدة حقا“.