تقرير: أمريكا تضيق الخناق على سوق العملات المشفرة

قال تقرير مالي أمريكي إن الولايات المتحدة بصدد تطبيق قواعد أكثر صرامة في سوق العملات المشفرة، بدعوى حماية المستثمرين إثر تصاعد عمليات السرقة عبر الإنترنت.

وتأتي تلك القوانين التي أوشكت على التنفيذ، وسط صعود كبير في قيمة سوق العملات المشفرة باختراقها حاجز ترليوني دولار، بفضل الشعبية الهائلة لعملة ”البيتكوين“، أكبر عملة رقمية في العالم، والأموال الافتراضية الأخرى مثل ”الإثيريوم“ و“دوجكوين“.

وأشارت شبكة ”الإذاعة الوطنية الأمريكية“ في تقرير اليوم الجمعة إلى أن المستثمرين الهواة، لا سيما الأصغر سنًا منهم، بدؤوا في شراء وتداول العملات المشفرة في الفترة الأخيرة، وأن ما جذبهم إليها هو العوائد الكبيرة لهذه الاستثمارات، مضيفة أنه في العام الماضي، ارتفعت قيمة ”البيتكوين“ بنسبة 300%.

وأوضحت في تقريرها أن المشكلة هي أن سوق العملات المشفرة متقلب للغاية، وحتى عندما يصبح أكثر شيوعًا وتنظيمًا، فإنه لا يزال يتمتع بشعبية بين الجهات الفاعلة ”السيئة“ خاصة المتسللين والقراصنة الذين قاموا بسرقة أموال ضخمة.

وذكر التقرير أنه في الأشهر الأخيرة، طالب المتسللون بمدفوعات برامج الفدية في ”البيتكوين“ لأن من السهل نقلها ومن الصعب تتبعها، فيما كانت هناك الكثير من التقارير عن السرقات في عمليات تداول العملات المشفرة التي فر فيها مجرمو الإنترنت بأموال كبيرة.

وفي خطاب ألقاه، انتقد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، جاري جينسلر، ”الافتقار إلى الشفافية واللوائح الواضحة“، ووعد بأن اللجنة ستتخذ إجراءات لحماية المستثمرين، وهو جزء أساسي من مهمة الوكالة.

وقال جينسلر: ”لا يحصل المستثمرون حقًا على المعلومات للحكم على المخاطر وفهمها.. وإذا لم نعالج هذه القضايا، أشعر بالقلق من أن يتضرر الكثير من الناس.“

كيف يتم تنظيم العملات المشفرة في الوقت الحالي؟

لقد تطور السوق بسرعة كبيرة، ولم تواكبه اللوائح التنظيمية، لذلك تحدث صانعو السياسة عن كبح جماح العملات المشفرة في ظل إطار تنظيمي جديد لسنوات.

وفي غياب التنظيم، بات الملايين من الأشخاص الذين يتداولون العملات المشفرة والأصول المتعلقة بها دون قواعد تداول محددة بوضوح، وأدى ذلك إلى تعقيد حياة المستثمرين المحترفين والشركات التي تتعامل مع العملات المشفرة.

وقالت تيفاني سميث من شركة ”WilmerHale“ ، التي تدير ممارسة تنظيمية للعملات المشفرة تساعد عملائها على تخفيف المخاطر إنه ”في غياب اللوائح النهائية التي تنطبق على الأصول المشفرة فإننا نعمل مع عملائنا لصياغة السياسات والإجراءات والعمليات“.

ونظرًا لأن العملات المشفرة جديدة نسبيًا، فلا توجد تعريفات متفق عليها عالميًا لبعض المصطلحات الأساسية، بحسب التقرير، الذي تساءل عما إذا كان بالإمكان تسمية الأصول التي يتم تداولها في بورصات العملات المشفرة بالأوراق المالية، أم أنها شيء مختلف تمامًا.

وقال جينسلر ”لقد حان الوقت لأن يكون المنظمون واضحين بشأن المسؤول عن ذلك، وسيكون هذا الوضوح مفيدًا للسوق وللمستثمرين.“

هل هناك أي إجراءات محددة متوقعة؟

بحسب التقرير، ستكون هناك لوائح مقترحة جديدة بالتأكيد؛ ليس من الواضح في أي شكل، مشيرًا إلى أن جينسلر لم يوضح إجراءات محددة قد تفكر فيها لجنة الأوراق المالية والبورصات خلال خطابه الأخير.

لكن جينسلر دعا في نفس الوقت إلى الحاجة لحواجز الحماية أو الإجراءات التي تهدف إلى حماية المستثمرين الأفراد للعملات المشفرة.

وأضاف: ”لذلك من المرجح أن تلقي هيئة الأوراق المالية والبورصات نظرة فاحصة على جوانب مثل إمكانية التلاعب بالسوق، وتحديد الحقوق الأساسية للمستثمرين الهواة، وتحقيق المزيد من الشفافية.“

كيف تقترب الصناعة من التنظيم

ويقول المستثمرون المحترفون حتى الآن، إنهم سيرحبون بالفعل باللوائح الجديدة، طالما أنها ليست شديدة الصرامة، بحسب التقرير.

وقال رئيس اللجنة السابق روبرت جاكسون إن التنظيم الجديد سوف يوسع من جاذبية أصول العملة المشفرة، مضيفًا: ”سيكون السوق في وضع أفضل لأن طمأنة المستثمرين بأنهم يحصلون على نوع التسعير الشفاف الذي اعتادوا عليه في الأسواق الأمريكية سيشجع المستثمرين الآخرين على التفكير في إمكانية الاستثمار في العملات المشفرة“.

ورأى التقرير أن ”القواعد التي يُنظر إليها على أنها شديدة الصرامة ستؤدي حتمًا إلى اندلاع المعارك“، لافتًا إلى أن أعضاء جماعات الضغط في صناعة العملات الرقمية حاولوا محاربة قواعد مجلس الشيوخ، ووصفوا الحملة الضريبية بأنها واسعة للغاية.

وختم بالقول ”إن الكثيرين يعتقدون أن اللوائح الجديدة يمكن أن تساعد العملات المشفرة في أن تصبح جزءًا أكبر من حياتنا اليومية.. على سبيل المثال، أعلنت بعض الشركات أنها ستقبل العملات المشفرة كوسيلة للدفع.“