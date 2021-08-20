سرقة عملات مشفرة بـ 100 مليون دولار من "ليكويد جلوبال" اليابانية

تعرضت منصة تداول العملات المشفرة اليابانية الرائدة ”ليكويد جلوبال“، لهجوم من قبل قراصنة ما أسفر عن سرقة ما يقارب من 100 مليون دولار.

وذكرت شبكة ”بي بي سي“ البريطانية اليوم الجمعة، أن المنصة أعلنت مساء أمس، أن بعض محافظ عملتها الرقمية تعرضت ”للاختراق“.

وأشارت الشبكة إلى أنها ”ثاني سرقة كبرى للعملات المشفرة تحدث في الأيام الأخيرة“.

وكانت منصة ”Poly Network“ البريطانية الخاصة بالرموز الرقمية تعرضت لعملية سرقة بقيمة 600 مليون دولار، وهي من أكبر عمليات السرقة في قطاع العملات الرقمية.

وقالت الشركة اليابانية على ”تويتر“: ”نأسف للإعلان عن تعرض محافظ Liquid Global الدافئة للاختراق ونحن الآن ننقل الأصول إلى المحافظ الباردة“.

وعادة ما تستند ما يسمى بالمحافظ الرقمية ”الدافئة“ أو ”الساخنة“ إلى الإنترنت ومصممة للسماح للمستخدمين بالوصول إلى عملاتهم المشفرة بسهولة أكبر، وفق الشركة.

وأشارت إلى أن ”المحافظ الباردة تكون غير متصلة بالإنترنت ويصعب الوصول إليها وبالتالي فهي عادة أكثر أمانا“.

من جهتها، قالت شركة تحليلات العملات المشفرة ”Elliptic“، إن تقديراتها أظهرت أنه ”تم أخذ حوالي 97 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة ليكويد جلوبال“.

وبينت أن ”السرقة شملت عملات رئيسية مثل البتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم والإثيريوم“.

وذكرت ”ليكويد جلوبال“ أنها ”تقوم بتعقب حركة العملات المشفرة المسروقة وتعمل مع البورصات الأخرى لتجميد الأصول واستردادها“.

وتأسست الشركة اليابانية في 2014، وتعمل في أكثر من 100 دولة وتخدم ملايين العملاء حول العالم في قطاع العملات الرقمية.

كما أنها تعد واحدة من أكبر 20 منصة تبادل للعملات المشفرة في العالم من حيث أحجام التداول اليومية، وفق ”بي بي سي“.

و“ليكويد جلوبال“ ليست الأولى التي تتعرض لهكذا اختراقات في اليابان، إذ إنه في 2014، انهارت بورصة ”MtGox“ التي تتخذ من طوكيو مقرا لها بعد أن فقدت ما يقرب من نصف مليار دولار من عملة ”البيتكوين“.

وفي عام 2018، تم اختراق ”Coincheck“ اليابانية في عملية سرقة بقيمة 530 مليون دولار.

والأسبوع الماضي، تمت سرقة ما يقارب من 600 مليون دولار من موقع ”Poly Network“ بعد أن استغل أحد القراصنة ثغرة في نظامها.

وقالت ”Poly Network“ إن ”حجم الأموال التي تم اختراقها هي واحدة من أكبر الأموال في تاريخ (التمويل اللامركزي)“.

وأشارت في وقت لاحق إلى أن المخترق الذي يحمل اسم ”وايت هات“ أعاد حوالي 427 مليون دولار من الأصول.