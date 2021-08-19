تقرير: سوق العملات المشفرة في حالة انتعاش

تعيش العملة المشفرة ”بيتكوين“ وبقية العملات الرقمية، حالة انتعاش، فيما تشير بيانات مواقع مالية أمريكية، إلى أن اسعار العملات قد تعاود الصعود للمستويات القياسية.

وأوضح مؤسس موقع ”ديجيفوكس“، لأبحاث العملة المشفرة، نيكولاس ميرتين، في تقرير نشرتة مواقع مالية أمريكية، اليوم الخميس، أن ”بيتكوين“ أكبر عملة رقمية في العالم بالقيمة السوقية تتصرف “ كأنها دخلت مرحلة تطور داخل سوق صاعدة، بدلا من تحركها داخل سوق هابطة.“

وقال ميرتين في التقرير ”اعتقد أن ”بيتكوين“ وأسواق العملات الرقمية تبدو وكأنها في منتصف انتعاش كامل للعودة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.“

ولاحظ ميرتين أن ”بيتكوين“ بشكل خاص تحركت كثيرا في الآونة الأخيرة، لكنها بقيت مرتفعة وقاومت مختلف الضغوط، لتهبط عن مستوى 30 ألف دولار.

وأضاف ”هذا هو نوع من العلامات الصحية التي تظهر أننا نمر بتعاف كامل، ونعود إلى أعلى المستويات على الإطلاق.. وحركة السعر التي نراها هنا هي بالضبط ما نتوقعه، والانتعاش هنا يأتي بسرعة تقريبا، مثل الحركة الهبوطية التي حدثت في أيار/مايو الماضي.. وفي النهاية نرى أن المسرح بات مهيئا ليكون قادرا على الارتفاع هنا للحصول على السعر القوي والعودة إلى أعلى المستويات القياسية السابقة“.

وفيما يتعلق بـ ”الإثيريوم“، ثاني أكبر عملة مشفرة بالقيمة السوقية اعتبر ميرتين أنها تحاكي ”بيتكوين“ في حركتها في الفترة الأخيرة؛ ما يجعلها قوية وصامدة.

وأضاف ”(الإثيريوم) تصمد جيدا أمام (البيتكوين) مرة أخرى وهذا ليس في سوق هابطة. نرى هنا أننا نمتلك نطاقا سعريا قويا بعد تراجع بسبب عمليات البيع المكثفة في أيار/مايو“.

وأظهرت بيانات لموقع ”كوين ماركيت“ الأمريكي، الذي يرصد حركة أسواق العملات المشفرة في العالم أن سعر ”البيتكوين“ حافظ على قوته وبلغ نحو 44379 دولارا صباح اليوم الخميس فيما بلغ سعر ”الإثيريوم“ نحو 2996 دولارا.

وبين التقرير، أن القيمة السوقية لـ ”بيتكوين“ بلغت نحو 833.3 مليار دولار فيما بلغت قيمة ”الإثيريوم“ نحو 351 مليار دولار صباح اليوم الخميس، أي أن قيمة العملتين البالغة نحو (1.184 ترليون دولار)، شكلت أكثر من نصف إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة والبالغة نحو (ترليوني دولار).