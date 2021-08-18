هل بدأت هونغ كونغ تفقد بريقها في قطاع العملات المشفرة؟

لعبت هونغ كونغ دورا محوريا في التاريخ القصير للعملات المشفرة، إذ إن الأراضي الصينية هي مسقط رأس بعض أكبر شركات التشفير في العالم والاختراعات الأكثر ريادة في الصناعة، بتداولات تصل إلى تريليونات الدولارات من خلال البورصات المحلية.

وأطلق في هونغ كونغ ”التيثر“، أكبر عملة مستقرة في العالم فيما نمت شركات ومجموعات التشفير مثل ”FTX Trading“، التي تقدر قيمتها بـ 18 مليار دولار، و“بلوكتشين“، التي جمعت 10 مليارات دولار هذا العام، بوتيرة سريعة من منازلها في هونغ كونغ بدعم من المستثمرين أنفسهم الذين رعوا شركتي ”Facebook“ و ”PayPal“.

وقالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن“ الصيغة السحرية التي أكسبت هونغ كونغ حق المفاخرة بالعملات المشفرة هي المزيج ذاته من الخبرة المالية وروح المبادرة التي خلقت أباطرة المليارديرات من المضاربين العقاريين.“

تعارض مع موقف الصين

وأوضحت الصحيفة، أن معظم بورصات العملات المشفرة في هونغ كونغ أطلقت من قبل أولئك الذين تركوا وظائف عالية المستوى في بنوكها الدولية.

وأضافت الصحيفة ”لكن ما كان يميز هونغ كونغ في البداية أصبح الآن موضوعا مزعجا للهيئات التنظيمية المالية في المدينة اذ أصبحت صناعتها المزدهرة كبيرة جدا لدرجة أنها تتعارض بشكل متزايد مع موقف الصين المعيق من العملات المشفرة.“

وتابعت ”بدأت كل شركة تشفير كبيرة في هونغ كونغ بالفعل خطة طوارئ لنقل أعمالها بسبب حالة عدم اليقين خاصة أن حملة التشفير المستمرة في الصين بدأت تدفع قطاع التشفير في هونغ كونغ إلى مواجهة أزمة وجودية، ضمن التنظيم الوارد الذي يهدد بالقضاء على الكثير من تلك الحرية في تنظيم المشاريع.“

وأشارت الصحيفة إلى أن هونغ كونغ حددت إطارا جديدا لتنظيم العملات المشفرة عام 2018 وإجراءات ترخيص أخرى للتبادلات العام الماضي التي لم يتم تنفيذها بعد؛ ما يعكس الموقف الأكثر صرامة الذي يتخذه المنظمون والمشرعون في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأماكن أخرى في آسيا.

ونبهت إلى أن أحدث المقترحات في هونغ كونغ ستجعلها من بين أكثر الإجراءات صرامة في العالم إذ إنه بموجب تلك القواعد، سيقتصر تداول العملات المشفرة على المستثمرين المحترفين أي أولئك الذين لديهم أصول سائلة بقيمة مليون دولار ويجب أن تكون البورصات مرخصة بالطريقة ذاتها مثل بيوت إدارة الأصول التي تتعامل في الأوراق المالية.

حالة عدم اليقين

وقال هنري ارسلانيان مدير التشفير في المجموعة الاستشارية ”PwC“ والرئيس السابق لجمعية ”FinTech“ في هونغ كونغ ”بدأت كل شركة تشفير كبيرة في هونغ كونغ بالفعل خطة طوارئ لنقل أعمالها بسبب حالة عدم اليقين“.

واضاف ارسلانيان، أن هونغ كونغ تخاطر بأن تصبح ”مثل نادي كرة قدم أكاديمي يدرب هذه الشركات قبل أن تنتقل إلى أماكن أخرى حيث ستجني ثمارها“.

وقالت الصحيفة، إن شركات التشفير في هونغ كونغ تمارس ضغوطا من أجل تغييرات القواعد التي من شأنها أن تسمح للبورصات المرخصة بالبيع لمستثمري التجزئة، وتسعى لتوضيح ما إذا كانت اللوائح ستسمح لشركات العملة المشفرة في هونغ كونغ بخدمة مستثمري التجزئة الأجانب.

وأضافت الصحيفة ”يقول النقاد إن لم يتم ذلك، فهناك فوائد قليلة للعمل في مكان تكون فيه إيجارات المكاتب باهظة الثمن.. يجب أن تكون حماية المستثمر الشغل الشاغل للمنظمين، ومع ذلك، قد لا توفر القواعد الجديدة الكثير من الحماية.“

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات تبادل وتداول العملات المشفرة تعتبر قانونية في هونغ كونغ، واجتذبت بالفعل بعض أكبر المشاركين في هذه الصناعة مثل ”Changpeng Zhao“ مؤسس شركة ”Binance“ وغيره من كبار المستثمرين.

ولفتت إلى أن مجموعات التشفير في هونغ كونغ بدأت في بناء عملياتها بسرعة وتقدم أكثر من 300 شركة بطلب إلى سلطتها النقدية لتبادل العملات المشفرة وتراخيص الدفع.

وأضافت ”بالنسبة لمعظم مجموعات العملات المشفرة الكبيرة التي تسعى الآن للخروج، من غير المرجح أن تكون سنغافورة هي الخيار الأول.. لكن الشعور المتزايد بعدم الارتياح في هونغ كونغ يزيد من جاذبية هذا البلد.. ويبدو أن انتصاراتها المبكرة تظهر فوائد الوضوح التنظيمي وهو شيء تنتظره هونج كونج بعصبية.“