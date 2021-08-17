تكساس تجذب مستثمري "بتكوين" الفارين من قيود الصين

سلطت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، الضوء على تدفق مستثمري ”البتكوين“ على ولاية تكساس الأمريكية، التي يتم حاليا إنشاء منجم للعملات المشفرة على أراضيها.

ويقع المنجم وسط ريف تكساس، وقريبا سيتم وضع مئات المعدات التي هي أقوى من الكمبيوتر العادي في منشأة تعدين تبلغ مساحتها 320 فدانا في مقاطعة ديكنز، حيث سيعملون ليلا ونهارا لحل سلسلة معقدة من العمليات الحسابية.

وإذا نجحت العملية فستكون المكافأة هدايا تشمل عملة البيتكوين التي تم سكها حديثا، والتي يبلغ سعرها حاليا حوالي 44000 دولار لكل وحدة.

وفي تقرير نشرته، الثلاثاء، قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، إن كيفن برندل، المسؤول الأعلى في مقاطعة ديكنز، وافق على فكرة المنجم عندما اتصلت به شركة ”Argo Blockchain“، وهي شركة تعدين كندية للعملات المشفرة، وشرحت له فكرة بناء منشأة.

تحفيز الاقتصاد

وقال بريندل للصحيفة، إن مقاطعة ديكنز، التي يبلغ عدد سكانها 2300 نسمة ”هي في الغالب مراعٍ ومروج محسنة.. إنها أرض واسعة النطاق وبلد ماشية بقليل من الزراعة.. ليس لدينا الكثير من التنمية الاقتصادية“.

وأوضح أن المنجم ”سيسهم في حفز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحسين القاعدة الضريبية للمقاطعة، فيما في المقابل سيتم تشغيل المنجم ببعض من أرخص أنواع الكهرباء في العالم“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ”لكي يكون المشروع مربحا، يتطلب تعدين العملات الرقمية الكثير من الطاقة الرخيصة“، مشيرة إلى أن الصين ”كانت في يوم من الأيام المحور الرئيسي للتعدين، إذ كان يتم إجراء أكثر من نصف التعدين في العالم في ذلك البلد، وذلك على وجه التحديد لأن الكهرباء فيها رخيصة“.

فرار من القيود الصينية

ولكن في وقت سابق من هذا الصيف، بدأت الحكومات المحلية في الصين بإغلاق مناجم ”البتكوين“ في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تطوير عملتها الرقمية الخاصة التي يتم التحكم فيها بشكل أفضل.

وقالت الصحيفة: ”منذ ذلك الحين، يجوب عمال المناجم العالم بحثا عن أماكن تكون فيها الكهرباء رخيصة، واستقر الكثيرون في تكساس كوجهة لهم“، مضيفة أنه تم تحرير شبكة الطاقة في ولاية تكساس؛ ما يعني أنه يمكن للعملاء الاختيار بين مزودي الطاقة المختلفين، ويتم تحفيزهم على تقديم أسعار منخفضة.

ونقلت عن جيسون ليس الرئيس التنفيذي لشركة Riot Blockchain، أنه يمكن لمنشآت التعدين إبرام عقود طويلة الأجل مع مزودي الطاقة؛ ما يسمح لهم بشراء الكهرباء بسعر ثابت لسنوات عديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة Riot Blockchain استحوذت أخيرا على شركة Whinstone US، وهي أكبر منشأة لتعدين البتكوين في الولايات المتحدة ومقرها مدينة ”روكديل“ في تكساس، مقابل 80 مليون دولار. لافتة إلى أن منشآت تلك الشركة يمكنها إنتاج 500 وحدة بتكوين شهريا بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون دولار بالسعر الحالي.

وقالت الصحيفة إنه عندما يرتفع الطلب على الكهرباء، لا سيما في أشهر الصيف، ستدفع شركات الطاقة في تكساس في الواقع لمنشآت التعدين لخفض استخدامهم للطاقة.

وأوضح ليس: ”إذا كنت عامل منجم لديه اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل، فأنت تمتلك الطاقة بسعر ثابت وتلتزم بشراء الطاقة لسنوات، بغض النظر عن أي شيء“.

وأضاف: ”بصفتك عامل منجم بتكوين، فأنت تمتلك منشأة الكهرباء بشكل أساسي، وهذا يسمح لك بالعمل كمحطة طاقة افتراضية. يمكنك الحصول على الكهرباء التي وافقت على شرائها بسعر أقل ثابت، ومن ثم يمكنك إعادة بيعها إلى الشبكة“.

دعم

وبحسب الصحيفة، فإنه في الأشهر الأخيرة، كان قادة تكساس يتحدثون بصوت عالٍ حول دعمهم لتعدين العملات المشفرة في ولايتهم.

وفي يونيو الماضي، وقع الحاكم جريج أبوت مشروع قانون يضع العملة المشفرة تحت القانون التجاري؛ ما يسهل على شركات العملة المشفرة العمل في الولاية.

وفي نفس الشهر، غرد أبوت: ”ستكون تكساس رائدة العملات المشفرة“، وذلك بعد أن أعلنت سلسلة البقالة ”H-E-B“ أنها ستضع أكشاكا للعملات المشفرة في بعض متاجرها.

وقالت الصحيفة: ”كما أن ما يجعل تكساس جذابة لعمال المناجم هو أن 20% من طاقتها تأتي من طاقة الرياح؛ ما يجعل التعدين في تكساس بديلا أكثر خضرة من التعدين في الصين، حيث يأتي حوالي ثلثي الكهرباء من الفحم“.

ولفتت إلى أن قرار رئيس شركة ”تسلا“ للسيارات الكهربائية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وقف قبول شركته لمعاملات ”البتكوين“ كان بسبب ”الاستخدام المتزايد بسرعة للوقود الأحفوري لتعدين البتكوين وخاصة الفحم“.

وأكد ماسك أن ”تسلا“ ستستأنف قبول ”البتكوين“ بمجرد أن يكون هناك تأكيد على أن حوالي نصف الطاقة المستخدمة من قبل عمال المناجم ستكون من الطاقة النظيفة.