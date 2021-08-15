إيلون ماسك يجدد دعمه لعملة دوغكوين المشفرة

جدد رئيس شركة ”تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية الملياردير إلون ماسك الملقب بـ ”الأب الروحي لـ“دوغكوين“ دعمه لهذه العملة المشفرة، واصفا إياها بأنها الأقوى، وذلك وفق ما أورده، موقع ”بتكوين نيوز“ الأمريكي.

وفي تعليقات نشرها الموقع اليوم الأحد، اعتبر ماسك وزميله الملياردير مارك كوبان، مالك فريق السلة الأمريكية ”دالاس مافاريكس“، أن ”دوغكوين“ هي العملة المشفرة ”الأقوى“ عندما يتعلق الأمر باستخدامها كوسيلة للدفع.

وكشف كوبان أن ”الفريق سيقدم أسعارا خاصة لأولئك الذين يدفعون بتلك العملة، وذلك بهدف الترويج لاستخدامها على نطاق أوسع في الولايات المتحدة“.

وقال الموقع ”يتفق ماسك مع كوبان بأن دوغكوين هي أقوى وسيط تبادل للعملات المشفرة، وهي الأقوى، عندما يتعلق الأمر بالدفع مقابل السلع والخدمات“.

ولفت إلى أن كوبان روج لعملة ”دوغكوين“ أيضا في تعليقات الجمعة الماضي، عندما قال إنها ”وسيلة فعالة يمكن استخدامها لاقتناء السلع والخدمات“، فيما غرد ماسك، على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ردا على تلك التعليقات قائلا ”لقد كنت أقول هذا منذ فترة.“

وأشار إلى أن فريق ”مافاريكس“ بدأ بقبول ”دوغكوين“ في آذار/مارس الماضي، وأنه تمت مبيعات كبيرة بهذه العملة منذ ذلك الحين.

ونقل الموقع عن كوبان قوله إن ”الفريق سيصدر إعلانا خاصا عن دوجكوين، تحت شعار، بيع سلع صيفي بأسعار خاصة لمن يدفعون بـ الدوغكوين، وذلك من أجل تشجيع استخدام عملة دوغكوين، لمزيد من المدفوعات“.

وتعتبر عملة ”دوغكوين“ سابع أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية التي بلغت نحو 38 مليار دولار صباح اليوم الأحد، فيما بلغ سعرها نحو 0.29 دولار.

وإحتلت ”البتكوين“ المركز الأول بالقيمة السوقية التي بلغت نحو 860.4 مليار دولار صباح اليوم، فيما جاءت عملة ”الإيثر“ في المركز الثاني بقيمة بلغت 371.5 مليار دولار، تلتهما عملة ”باينانس“ بقيمة 67 مليار دولار ثم ”كاردانو“ بقيمة 66.1 مليار دولار وعملة ”تيثر“ بقيمة 63.4 مليار دولار وعملة ”XRP“ بقيمة 57.6 مليار دولار.

وشكلت العملات السبع ما يقارب من 80% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة والبالغة نحو 1.9 ترليون دولار صباح اليوم، وفقا لبيانات أوردها موقع ”كوين ماركيت“، الذي يرصد حركة أسواق العملات المشفرة في العالم.