تقرير: العملات المشفرة تفقد زخمها بسبب ضعف الإقبال على الشراء

كشف تقرير مالي أمريكي، اليوم الخميس، أن الزخم الذي شهدته أسواق العملات المشفرة في الأيام الماضية بدأ يضعف مع تراجع إقبال المشترين.

وقال تقرير لشركة ”كوين ديسك“ التي ترصد حركة العملات المشفرة في أسواق العالم، إن ”بتكوين“ أكبر عملة رقمية بالقيمة السوقية في العالم فقدت هي الأخرى زخمها وتراجعت ،الأربعاء، إلى نحو 45 ألف دولار بعد الوصول إلى 46767 دولارا.

وقال توبي تشابل، رئيس التداول في شركة الأصول الرقمية ”Zerocap“: “ إن أسواق المشتقات طويلة ومعدلات التمويل الدائمة إيجابية بالنسبة لصفقات البيع، ما يشير إلى اهتمام إيجابي قصير الأجل من جانب مستثمري التجزئة.“

وأضاف ”على الجانب المؤسسي، تبدو الأمور مختلفة قليلا، معتبرا أن العقود الآجلة لكل من ”البتكوين“ وعملة ”الإثيريوم“ كانت ”مضغوطة إلى حد ما“ ما يشير إلى تزايد الاهتمام بالاستثمار قصير الأجل“.

وبحسب التقرير قفزت عملة ”البتكوين“ بنسبة 50٪ خلال فترة ثلاثة أسابيع، بعد أن كسرت المتوسط المتحرك طويل الأجل على خلفية الطلب القوي من المؤسسات والأفراد.

وأضاف التقرير ”ومع ذلك، فإن العملة المشفرة تظهر علامات استنفاد المشتري كما يتضح من مؤشر القوة النسبية وهو مؤشر يستخدم لقياس تجاه معين.“

وأوضح تشابل، أن الأسواق بحاجة إلى هضم بعض مستويات ذروة الشراء قبل محاولة مقاومة 50.000 – 55.000 دولار“ بالنسبة لـ ”البتكوين.“

بدوره، رأى جيهان تشو، الشريك الإداري في استثمار العملات المشفرة في هونغ كونغ شركة ”Kenetic Capital“، أنه رغم ارتفاع الأسعار الذي شهدته العملات المشفرة إلا أن التوترات السياسية في الولايات المتحدة والصين لا تزال تشكل ”تهديدا كبيرا“ لسوق العملات الرقمية.

وقال جيهان تشو ”على المدى القصير الفوري، من المحتمل أن يكون التراجع كما يتضح من عدد استثمارات البتكوين النشطة التي بدأت في الانخفاض مرة أخرى بعد ارتفاعات كبيرة.“

وأدت الزيادات الكبيرة في معظم العملات المشفرة إلى ارتفاع قيمة السوق بنحو 100 مليار دولار في يوم واحد الأحد لتصل إلى نحو 1.85 ترليون دولار.

وبلغت القيمة السوقية لـ ”البتكوين“ أكبر عملة مشفرة نحو 848 مليار دولار مساء الأحد أي ما يقارب من 45% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الأخرى.