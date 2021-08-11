أرباح أول منصة عملات مشفرة أمريكية تقفز 1000%

قفزت إيرادات ”Coinbase“، أول منصة تعامل بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة، إلى أكثر من 1000% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن شهدت أسواق العملات الرقمية بعض التقلبات الشديدة، رغم تخفيض تلك الشركة لتوقعات أرباحها في العام المقبل.

وفي نتائجها الفصلية الثانية منذ أن أصبحت أول بورصة عملات مشفرة أمريكية كبيرة يتم طرحها للاكتتاب العام في نيسان/ أبريل الماضي، سجلت ”Coinbase“ أرباحا صافية قدرها 2.03 مليار دولار، بزيادة قدرها 27% عن الربع السابق و 1042% على أساس سنوي.

وقالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية في تقرير لها اليوم الأربعاء إن الأرباح تجاوزت تلك الخاصة بأكبر مشغلي العملات المشفرة وأكثرهم شهرة، بما في ذلك مجموعة ”CME“ في شيكاغو، التي سجلت صافي ربح بلغ 510 ملايين دولار، وإيرادات عامة بلغت 1.2 مليار دولار في الربع الثاني، وشركة ”Intercontinental Exchange“، التي حققت دخلا بمقدرا 1.3 مليار دولار، وهو مبلغ تضمن مكاسب من بيع حصتها في ”Coinbase.“

ولفتت الصحيفة إلى أن نتائج ”Coinbase“ المبهرة، والتي تجاوزت توقعات المحللين، جاءت في الوقت الذي واصل فيه المضاربون المراهنة المحمومة في أسواق العملات المشفرة المتقلبة، إذ وصلت أسعار الأصول الرقمية بما في ذلك عملتا ”البتكوين“ و“الإيثيريوم“ إلى أعلى مستوياتها في وقت سابق من هذا الربع قبل تراجعها لاحقا.

من جانبها، قالت ”Coinbase“ إن عدد مستخدمي معاملات التجزئة الشهرية، وتجار التجزئة الذين يتداولون مرة واحدة على الأقل في الشهر، المعروفين باسم MTUs، تجاوز 8.8 مليون في الأشهر الثلاثة حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي بزيادة 44% عن الربع الأول.

في الوقت نفسه، أشارت ”Coinbase“ إلى أن وحدات ”MTU“ وحجم التداول انخفضا بالفعل الشهر الماضي، بعد تراجع حالة عدم الاستقرار بشكل كبير بالنسبة لمستويات الربع الثاني، في حين ظلت مستويات الشهر الجاري ”أقل مما كانت عليه في وقت سابق من العام“.

وفي إشارة إلى الطبيعة غير المتوقعة لسوق العملات المشفرة، خفضت البورصة الحد الأقصى لتقديراتها لمتوسط أرقام المستخدمين السنوية من 9 ملايين إلى 8 ملايين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ ”Coinbase“، بريان أرمسترونغ، إن البورصة تخطط في المستقبل لإدراج المزيد من الأصول الرقمية، بعد أن كانت في البداية أكثر ترددا من منافسيها في الخارج للقيام بذلك بسبب المخاوف التنظيمية.