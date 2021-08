الكشف عن أكبر عملية اختراق في تاريخ العملات المشفرة‎‎

كشف تقرير نشره موقع ”بزنس إنسايدر“، اليوم الثلاثاء، عن حدوث ما يمكن وصفه بأنه ”أكبر اختراق محتمل في تاريخ التشفير“، حيث تدور مزاعم عن تمكن متسللين من سرقة 611 مليون دولار من بروتوكول يسمى Poly Network متعدد السلاسل.

وتعرف ”Poly“ على أنها عبارة عن بروتوكول يتيح للمستخدمين تبادل الرموز عبر العديد من السلاسل، بما في ذلك Bitcoin و Ethereum و Ontology.

وأعلنت شركة PolyNetwork في رسالة نُشرت على ”تويتر“ إن عشرات الآلاف من الأشخاص تضرروا من الاختراق، وقالت إن عملية الاختراق تمت في وقت مبكر من، يوم الثلاثاء، وغردت بالعناوين التي تم فيها نقل الأصول المسروقة.

وتم تجميد حوالي 33 مليون دولار من عملة Tether المستقرة التي كانت جزءًا من السرقة، من قبل مُصدرها، مما يجعلها غير متاحة للمهاجمين.

وبحسب التقرير، فإنه لم يُعرف بعد بالضبط كيف حدث الاختراق، لكنه بعيد كل البعد عن المرة الأولى التي نجح فيها المتسللون.

وتمت سرقة أكثر من 7.6 مليار دولار من العملات المشفرة منذ العام 2011، وفقًا لشركة التحليلات Crystal Blockchain.

وبعد الكشف عن عملية الاختراق، قال Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم: ”نحن على دراية باستغلال [poly.network] الذي حدث اليوم. بينما لا يتحكم أحد في BSC (أو ETH)، نحن ننسق مع جميع شركائنا في مجال الأمن للمساعدة بشكل استباقي، ولا توجد ضمانات، وسنفعل كل ما في وسعنا“.

