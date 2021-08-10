الكشف عن أكبر عملية اختراق في تاريخ العملات المشفرة‎‎

كشف تقرير نشره موقع ”بزنس إنسايدر“، اليوم الثلاثاء، عن حدوث ما يمكن وصفه بأنه ”أكبر اختراق محتمل في تاريخ التشفير“، حيث تدور مزاعم عن تمكن متسللين من سرقة 611 مليون دولار من بروتوكول يسمى Poly Network متعدد السلاسل.

وتعرف ”Poly“ على أنها عبارة عن بروتوكول يتيح للمستخدمين تبادل الرموز عبر العديد من السلاسل، بما في ذلك Bitcoin و Ethereum و Ontology.

وأعلنت شركة PolyNetwork في رسالة نُشرت على ”تويتر“ إن عشرات الآلاف من الأشخاص تضرروا من الاختراق، وقالت إن عملية الاختراق تمت في وقت مبكر من، يوم الثلاثاء، وغردت بالعناوين التي تم فيها نقل الأصول المسروقة.

وتم تجميد حوالي 33 مليون دولار من عملة Tether المستقرة التي كانت جزءًا من السرقة، من قبل مُصدرها، مما يجعلها غير متاحة للمهاجمين.

وبحسب التقرير، فإنه لم يُعرف بعد بالضبط كيف حدث الاختراق، لكنه بعيد كل البعد عن المرة الأولى التي نجح فيها المتسللون.

وتمت سرقة أكثر من 7.6 مليار دولار من العملات المشفرة منذ العام 2011، وفقًا لشركة التحليلات Crystal Blockchain.

وبعد الكشف عن عملية الاختراق، قال Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم: ”نحن على دراية باستغلال [poly.network] الذي حدث اليوم. بينما لا يتحكم أحد في BSC (أو ETH)، نحن ننسق مع جميع شركائنا في مجال الأمن للمساعدة بشكل استباقي، ولا توجد ضمانات، وسنفعل كل ما في وسعنا“.

We are aware of the https://t.co/IgGJ0598Q0 exploit that occurred today. While no one controls BSC (or ETH), we are coordinating with all our security partners to proactively help. There are no guarantees. We will do as much as we can. Stay #SAFU. 🙏 https://t.co/TG0dKPapQT — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) August 10, 2021

ونقل موقع ”بزنس إنسايدر“ عن خبراء تشفير وكبار أصحاب رؤوس الأموال قولهم إن ”المتسللين كانوا -إلى حد بعيد- السيناريو الكابوس للصناعة، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة في مجال التشفير“.

وقال إيهاب إعجاز أحد مؤسسي شركة ”بريش“ لتأمين التشفير: ”مثلما نعمل جاهدين لحماية بنيتنا التحتية، هناك شخص ما على الجانب الآخر يعمل بجد – إن لم يكن أكثر – لمهاجمتها“.

وأضاف: ”هناك سرقات إلكترونية، وعمليات اختراق، واختلاس أموال على مستوى المؤسسات، وكل هذه الأشياء تحدث وهي تترك بصمة سيئة حقًا في سوق العملات المشفرة“.

لكن ”إعجاز“ قال إنه ليس كل الشركات الناشئة تعطي الأولوية للأمن فور خروجها من البوابة.

واتفق الخبراء على أن شاغلهم الأكبر كان الثغرات الأمنية التي تسمح للقراصنة بالسرقة من عملاء الشركات الناشئة، وكشف تقرير صادر عن PitchBook أنه ”في العام 2021 وحده، كان هناك أكثر من 16.5 مليار دولار من التمويل الاستثماري في الشركات الناشئة المشفرة“.

وتابع إعجاز قوله: ”بالنسبة إلى الشركات الناشئة التي تنشئ الرموز المميزة الخاصة بها، قد تسمح الإجراءات الأمنية غير الكافية للمتسللين ”بسك مجموعة من الرموز، وخفض قيمة العملة المشفرة“.

من جهته، قال دان روبرتس الشريك المؤسس لـ ”Nayms“، وهو سوق تأمين قائم على العقود الذكية، إن ”المتسللين قد يجدون ثغرات أمنية أخرى لاستغلالها والتي تسمح لهم باستنزاف محافظ المستخدمين“، مشيرًا إلى أن ”الشركات التي لديها (محافظ ساخنة)، أي محافظ العملات الرقمية المتصلة بالإنترنت، معرضة للخطر بشكل خاص“.

وتحدث هذه الاختراقات في كثير من الأحيان نسبيًا، ففي وقت سابق من هذا العام، سرق أحد المتسللين ما قيمته 5.7 مليون دولار من العملات المشفرة من محفظة Roll’s Hot Wallet الخاصة بشركة الرمز الاجتماعي، وفقًا لما ذكره موقع TechCrunch.

وفي الشهر الماضي فقط، خسر بروتوكول blockchain Thorchain ما قيمته 8 ملايين دولار من الأصول عندما نفذ أحد المتطفلين عقدًا مخصصًا خدع البروتوكول، بحسب ما أفاد موقع Coindesk.

وبحسب ”بزنس إنسايدر“، فإنه إلى حد بعيد، سيكون سيناريو يوم القيامة الأكثر تدميرًا هجومًا بنسبة 51٪ على البلوكشين التي تدعم العملات المشفرة الأكثر شيوعًا ، كما قال الخبراء.

وأضاف روبرتس أنه إذا تعرضت عملة ”بيتكوين“ للاختراق بنسبة 51٪ ، ”ستهز كل الفضاء“، وتعرض الثقة في العملات المشفرة عمومًا للخطر.

وعانى Ethereum classic، وهو فرع أصغر من ethereum ، من اختراق بنسبة 51٪ عدة مرات، لكن ”بيتكوين“ لم تتعرض لهجوم بنسبة 51٪.

بدوره قال شون ماجواير أحد شركاء Sequoia Capital معلقًا: ”لقد تم تحفيز القراصنة بشكل لا يصدق للعثور على كل نقاط الضعف“.

وأضاف: ”سأندهش إذا كانت هناك ثغرة أساسية في شيء مثل البيتكوين، على سبيل المثال لم يتم استغلالها بالفعل“.

ومع ذلك، مع ارتفاع المخاطر في عالم التشفير ، يزداد أيضًا حافز المتسللين لإيجاد طريقة لسرقة الأموال، وهو ما أكده إعجاز بقوله: ”القراصنة متطورون للغاية، إن سيناريوهات الكابوس هذه واقعية للغاية“.