القيمة الرأسمالية للعملات المشفرة تقفز 100 مليار دولار في يوم واحد

قفزت القيمة الرأسمالية لسوق العملات المشفرة نحو 100 مليار دولار في تداولات الـ24 ساعة الماضية فيما زاد حجم التداول أكثر من 17%.

وأظهر تقرير لموقع ”كوين ماركيت“ الذي يرصد حركة أسواق العملات المشفرة في العالم، أن القيمة السوقية لـ“البتكوين“ وبقية العملات المشفرة ارتفعت إلى نحو 1.85 ترليون دولار صباح الأحد من نحو 1.75 ترليون دولار صباح السبت بزيادة 5.5%.

وبين أن حجم التداول في سوق العملات الرقمية قفز بنحو 17.28% السبت ليصل إلى نحو 123.4 مليار دولار وأن سوق العملات المشفرة الثابتة بلغ نحو 97 مليار دولار أي ما يقارب من 79% من إجمالي التداول أمس.

وبالنسبة للأسعار أفاد بأن قيمة ”البتكوين“ لا تزال فوق حاجز الـ40 ألف دولار بكثير رغم التقلبات الحادة التي شهدتها في الأسابيع الماضية، وبلغ سعر العملة نحو 45206 صباح الأحد بزيادة 4.88% عن سعرها صباح السبت فيما بلغت قيمتها السوقية نحو 848 مليار دولار أي ما يقارب من نصف إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية.

وبالنسبة لبقية العملات الرئيسة أشار إلى أن سعر ”الايثر ثاني أكبر عملة بعد البتكوين ارتفع بسنبة 7.7% صباح الأحد ليصل إلى 3178 دولار فيما بلغت قيمتها السوقية نحو 370.9 مليار دولار“.

وبلغ السعر والقيمة السوقية صباح الأحد دولار واحد، و 62 مليار دولار لعملة ”تيثر“ و359.1 دولار ونحو 60.2 مليار دولار لعملة ”باينانس كوين“ و 1.49 دولار ونحو 47.4 مليار دولار لعملة ”كاردانو.“

كما بلغ السعر والقيمة السوقية 0.83 دولار ونحو 38.5 مليار دولار لعملة ”XRP“ و 0.27 دولار ونحو 35.3 مليار دولار لعملة ”دوج كوين“ ودولار واحد ونحو 27.6 مليار دولار لعملة ”يو أٍس دي“ و 21.02 دولار و20.6 مليار دولار لعملة ”بولكادوت“.

وبحسب التقرير فإن عملة ”دوج كوين“ سجلت أكبر زيادة سعرية في الأسبوع الماضي اذ بلغت نحو 27.1% تلتها عملة ”الايثر“ بنسبة 22.05% ثم ”بولكادوت“ بنسبة 13.8% و ”كاردانو“ بنسبة 8.94% و“البتكوين“ بنسبة 8.27%.