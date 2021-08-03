القيمة السوقية للعملات المشفرة تنخفض إلى 1.58 ترليون دولار

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة، يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها في الأسبوع الماضي وحتى مساء أمس الاثنين، بحسب تقارير مالية أمريكية.

وبلغت القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة، صباح الثلاثاء، نحو 1.58 ترليون دولار، بانخفاض بنسبة 0.7% عن اليوم السابق.

وأشار تقرير لموقع ”كوين ماركت“ الثلاثاء، إلى أن ”بتكوين“ لا تزال العملة المهيمنة على سوق التشفير بقيمة سوقية بلغت نحو 728.4 مليار دولار، أي حوالي نصف إجمالي القيمة السوقية.

وسجلت ”بتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، تراجعا بنحو 1.92%، صباح الثلاثاء، مقارنة باليوم السابق، وذلك بعدما شهدت زيادة بنسبة 5.21% خلال أسبوع من التداولات.

وبلغت القيمة السوقية لعملة ”الإثيريوم“ 297.6 مليار دولار، و 62 مليار دولار لعملة ”تيثر“، و55 مليار دولار لـ“باينانس كوين“، و41.4 مليار دولار لـ“كاردانو“، و 33.5 مليار دولار لـ“XRP“، و 27.4 مليار دولار لـ“يو اس دي“، و 26.3 مليار دولار لـ“دوج كوين“.

وبالنسبة لحجم التداول لأكبر 10 عملات مشفرة، أمس الاثنين، بلغت القيمة 25.3 مليار دولار لـ“بتكوين“، و 21.7 مليار دولار لـ“الإثيريوم“، و 50.6 مليار دولار لـ“التيثر“، وحوالي 1.31 مليار دولار لـ“باينانس كوين“، و1.38 مليار دولار لـ“كاردانو“، و 2.6 مليار دولار لـ“XRP“، و2.4 مليار دولار لـ“يو اس دي“، و1.12 مليار دولار لـ“دوج كوين“، و1.59 مليار دولار لعملة ”بولكادوت“، و434 مليون دولار لعملة ”يونيسواب“.

وجاء في تقرير ”كوين ماركت“ أن سعر ”بتكوين“ بلغ صباح الثلاثاء نحو 38963 دولارا فيما بلغ السعر 2562 دولارا لـ“الإثيريوم“ ودولارا لـ“التيثر“، و327.9 دولار لـ“باينانس كوين“، و 1.3 دولار لـ“كاردانو“، و0.73 لـ“XRP“ ونحو دولار لـ“يو اس دي“.