تراجع "بيتكوين" بعد تجاوزها 40 ألف دولار

قالت تقارير مالية أمريكية، إن أسعار ”بيتكوين“ أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية انخفضت، الإثنين، بعد صعودها خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى أعلى مستوياتها منذ أيار/ مايو الماضي.

وارتفعت ”بيتكوين“ خلال الأسبوعين الماضيين، متجاوزة الحد الأعلى لنطاق تداول مطول بين 30 ألف دولار و 40 ألف دولار، إذ تم تداول العملة بحوالي 42390 دولارا، أول أمس السبت، وهو أعلى مستوى لها منذ 20 أيار/ الماضي.

وأفاد موقع ”كوين ديسك“ الذي يتتبع أسواق التشفير بأنه تم تداول ”بيتكوين“ بنحو 4 ٪ أقل من مستواها المرتفع، أي حوالي 39،748.5 دولار، الإثنين.

وأشار الموقع في تقرير إلى أن ”إيثر“ ثاني أكبر عملة مشفرة هبطت بشكل طفيف إلى نحو 2560 دولارا، بينما انخفضت عملة ”دوجكوين“ بنسبة 3٪ تقريبا لتصل إلى 0.20 دولار.

كما تراجعت العملات الرقمية الأخرى بما في ذلك ”Stellar“ و ”XRP“ و ”Litecoin“ و“Uniswap“ في نطاق 3-8٪، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفت التقرير إلى أن معظم العملات المشفرة تعززت في الأيام الأخيرة من خلال التعليقات الداعمة من مؤسس شركة ”تسلا“ للسيارات الكهربائية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وتكهنات بأن شركة ”أمازون“ عملاق التسوق الإلكتروني الأمريكي تعتزم استخدام ”بيتكوين“ في تعاملاتها التجارية، وأيضا إطلاق عملتها المشفرة الخاصة بها.

وأدى ارتفاع أسعار العملات الرقمية، نهاية الأسبوع، إلى زيادة القيمة الإجمالية للسوق بحوالي 120 مليار دولار في أربعة أيام، بحسب تقرير لموقع ”كوين ماركيت“.

وكان سعر ”بيتكوين“ وعملات مشفرة رئيسية أخرى قد تراجع بشكل طفيف، يوم الخميس؛ ما أدى إلى هبوط القيمة الرأسمالية للسوق بنحو 10 مليارات دولار.

وكسر سعر ”البيتكوين“ حاجز الـ 40 ألف دولار قبل بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع إثر تصريحات لشركة ”أمازون“ عملاق التسوق الإلكتروني الأمريكية، نفت فيها أنباء عن قرب قبول العملة المشفرة في مبيعاتها.

وقالت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، إن ”بيتكوين“ ظلت أمس متماسكة ولم تسجل هبوطا كبيرا على الرغم من تلك التصريحات، مشيرة إلى أن أسعار معظم العملات المشفرة قفزت، الإثنين؛ على خلفية نشر وظيفة تنفيذية في ”أمازون“ مرتبطة بالتشفير.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، في مؤتمر حول بيتكوين، الشهر الماضي، أن شركته لاستكشاف الفضاء ”SpaceX“ تحوز العملة المشفرة أيضا.

وأضاف أنه يود أن يرى العملة المشفرة تنجح، وأنه قام شخصيا بشراء ”البيتكوين“ و“الإيثريوم“ و“دوج كوين“.