مشروع قانون أمام "النواب" الأمريكي.. هل ينجح التدخل الحكومي في تنظيم سوق العملات المشفرة؟

أوضح تقرير مالي أمريكي، اليوم السبت، أن مشروع قانون قدم لمجلس النواب أخيرا لتنظيم سوق العملات المشفرة، يمكن أن يزيل المشكلات السوقية ويزيد ثقة المستثمرين.

وأشار التقرير الذي نشره موقع ”ذا أسينت“ المالي، إلى أنه لأشهر عديدة، تكهنت صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة بشأن الشكل الذي قد تتخذه زيادة التدخل الحكومي في السوق.

ولفت إلى أن ”قانون هيكل سوق الأصول الرقمية وحماية المستثمر لعام 2021“ الذي قدمه النائب دون باير يطرح إطارا مصمما لتوضيح الكثير من المناطق الرمادية الحالية في تشريعات سوق التشفير في الولايات المتحدة.

وعند تقديم مشروع القانون لمجلس النواب، قال باير إن ”الأصول الرقمية والتكنولوجيا المتصلة بها تبشر بالخير، ومن الواضح أن العملات مثل البتكوين وغيرها وجدت لتبقى“.

ووصف باير القوانين الحالية بأنها ”متأخرة عن الزمن“، مؤكدا أن إطار العمل الشامل للأصول الرقمية من شأنه أن يحمي المستثمرين ويعزز الابتكار ويخلق فرص عمل.

ولفت باير إلى أن ما بين 20-46 مليون أمريكي يمتلكون ”البتكوين“ أكبر عملة مشفرة في العالم هم ”أمريكيون عاديون“ وليسوا مستثمرين مؤسسيين كبارا، وأن عددا كبيرا منهم وقعوا ضحايا للاحتيال والقرصنة.

الدولار الرقمي

وبحسب التقرير، فإن مشروع القانون سيفتح الباب أمام الدولار الرقمي الذي أعلن الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا العام أنه يدرسه، لافتا إلى أنه ستكون له مزايا العملات المشفرة – مثل المعاملات السريعة والأمان المتزايد – ولكن بدون مخاطر، وأنه كعملة مركزية سيتم دعمها من قبل الحكومة تماما مثل الدولار.

العملات المستقرة

العملات المستقرة هي عملات مشفرة مرتبطة بسلع أخرى مثل الذهب أو الدولار الأمريكي، وفقا للتقرير الذي قال إن هذه العملات تعرضت لانتقادات أخيرا بسبب عدم وجود شفافية حول ما إذا كانت مدعومة بأموال كافية لدعم عدد العملات المعدنية المتداولة.

وأوضح التقرير أن السلطات تشعر أيضا بالقلق من أن العملات المستقرة قد تعمل مثل البنوك، ولكن بدون المستوى نفسه من التنظيم.

كيف سيؤثر القانون على السوق؟

أوضح التقرير أن مشروع القانون لا يزال في مراحله الأولى.

ومن المرجح أن يتم تعديله وتغييره مع تقدم المناقشات في مجلس النواب، معتبرا أن التأثير الأساسي هو أنه سيعالج عددا من المشكلات المشروعة دون أن يكون شديد القسوة.

وقال إن ”زيادة تنظيم العملات المشفرة أمر لا مفر منه، لكنها يمكن أن تساعد في زيادة ثقة المستهلك والمستثمر، واعتماد المدفوعات الرقمية، ولكن من شبه المؤكد أنه سيقوض الروح الأصلية لعملة البتكوين، والتي تم تصميمها لعزل السلطات المركزية عن المعاملات المالية“.

وأضاف: ”إذا كانت العملة المشفرة ستستمر في اتجاه التبني السائد، فإن القواعد الأكثر وضوحا ضرورية. وسيرحب العديد من اللاعبين في الصناعة بمزيد من التوجيهات“.