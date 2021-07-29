"صندوق النقد" يستعد لدور"حاسم" في التحول للنقود الرقمية

أفادت ورقة نشرها صندوق النقد الدولي اليوم الخميس بأن الصندوق سيحتاج إلى تعزيز موارده مع سعيه للاضطلاع بدور ”المراقبة وإسداء المشورة والمساعدة في إدارة التحول واسع النطاق والمعقد“ صوب النقود الرقمية.

وقالت الورقة إن ”النقود الرقمية قادرة على تسهيل المدفوعات وتسريعها وخفض تكاليفها، لكن ذلك يتطلب أن يعالج صناع السياسات تحديات رئيسية، فالنقد الرقمي ينبغي أن يكون موثوقا، كما يجب حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي المحلي، واستقرار النظام النقدي الدولي“.

وأضافت أن ”لصندوق النقد دورا حاسما في مساعدة أعضائه على الانتفاع بمزايا النقود الرقمية وإدارة مخاطرها“.

واعتبر الصندوق أن النقود الرقمية ”يجب أن تخضع للإشراف التنظيمي وأن يسمح هيكلها وطريقة توافرها للدول بمواصلة السيطرة على السياسة النقدية والأوضاع المالية… وأنظمة الصرف الأجنبي“.

ولا تركز الورقة على العملات المشفرة مثل البتكوين، ولا تتخذ موقفا حيال أي نوع من العملات الرقمية قد يهيمن في نهاية المطاف.

والورقة المؤرخة في آذار/ مارس الماضي بحثها مجلس إدارة الصندوق في نيسان/ أبريل الماضي، وهي تشمل رؤية لتطور الصندوق ومساعيه للتعاون مع مؤسسات أخرى مثل البنوك المركزية والهيئات التنظيمية والبنك الدولي.

وكان لافتا إعلان دار ”سوذبيز“ للمزادات في الرابع من مايو/ أيار الماضي إنها ستقبل الدفع بعملتي بتكوين وإيثريوم الرقميتين لشراء لوحة بانكسي الشهيرة “الحب في الهواء”، وذلك لأول مرة في مزاد فني فعلي وفي أحدث علامة على تنامي قبول العملات المشفرة.

واقتحمت العملات المشفرة بالفعل عالم الفن الرقمي.

فقد بيع العمل الفني الرقمي “كل يوم – أول 5000 يوم” للفنان الأمريكي مايك وينكلمان المعروف باسم بيبل مقابل 70 مليون دولار تقريبا في دار كريستيز في مارس/ آذار الماضي في أول عملية بيع على الإطلاق لعمل فني تنفذها دار مزادات كبرى بعملة رقمية.

وأدخل العمل الفنان الأمريكي لقائمة أفضل ثلاثة فنانين على قيد الحياة.

وقالت الدار إن المشتري يستخدم اسما مستعارا هو ”ميتاكوفان“ وهو مستثمر في العملات المشفرة.

وأوضحت الدار في بيان أن ميتاكوفان الذي لم يكشف عن اسمه الحقيقي هو مؤسس ميتابورز، أكبر صندوق للأصول الرقمية الغير قابلة لاستصدار مثيل لها.