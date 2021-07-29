تراجع طفيف بـ "البتكوين" والسوق تهبط 10 مليارات دولار

تراجع سعر ”البتكوين“ وعملات مشفرة رئيسة أخرى بشكل طفيف في جلسات التداول صباح اليوم الخميس؛ ما أدى إلى هبوط القيمة الرأسمالية للسوق بنحو 10 مليارات دولار.

وأشارت تقارير مالية أمريكية إلى أن ”البتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم، تم تداولها بأكثر من 39 ألف دولار صباح اليوم الخميس، بعد أن كسرت حاجز 40 ألف دولار لفترة قصيرة أمس الأربعاء، فيما تم تداول ”الايثر“، ثاني أكبر عملة في العالم، بأكثر من 2200 دولار.

وأظهرت بيانات لموقع ”كوين ديسك“ الأمريكي الذي يرصد حركة أسواق العملات المشفرة في العالم، أن سعر ”البتكوين“ صباح اليوم بلغ 39671 دولارا، فيما بلغ سعر ”الايثر“ 2285 دولارا، وسعر ”باينانس كوين“ نحو 311.6 دولار وسعر عملة ”كاردانو“ 1.27 دولار.

وبين التقرير أن جميع العملات المشفرة شهدت تراجعا طفيفا اليوم مقارنة مع تداولات أمس، باستثناء عملة ”تيثر“ التي ارتفعت بنحو 0.04% و ”XRP“ التي صعدت بنسبة 8.76%.

وجاء في التقرير أن إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بلغت نحو 1.53 ترليون دولار صباح اليوم، مقارنة مع 1.54 ترليون دولار أمس، بانخفاض بلغ 10 مليارات دولار.

وبحسب التقرير، بلغت القيمة السوقية لـ“البتكوين“ 745.2 مليار دولار صباح اليوم، أي نحو نصف إجمالي قيمة السوق، فيما بلغت القيمة نحو267.2 مليار دولار لعملة ”الايثر“، ونحو 61.8 مليار دولار لعملة ”تيثر“، و 52.38 مليار دولار لـ ”باينانس كوين“، و 40.79 مليار دولار لـ ”كاردانو“ و32.5 مليار دولار لـ ”XRP“.

وأظهر التقرير أن عملة ”تيثر“ هيمنت على التداولات أمس الأربعاء بقيمة بلغت نحو 62 مليار دولار، فيما بلغ حجم التداول 37.7 مليار دولار لـ ”البتكوين“، ونحو 18 مليار دولار لـ ”الايثر“، و 1.178 مليار دولار لـ ”كادانو“، و 1.16 مليار دولار لـ ”باينانس كوين“.

وكان سعر ”البتكوين“ كسر حاجز الـ 40 ألف دولار قبل أن يتراجع إثر تصريحات لشركة ”أمازون“، عملاق التسوق الإلكتروني الأمريكية، نفت فيها عن قرب قبول العملة المشفرة في مبيعاتها.

وقالت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية إن ”البتكوين“ ظلت أمس متماسكة، ولم تسجل هبوطا كبيرا رغم تلك التصريحات، مشيرة إلى أن أسعار معظم العملات المشفرة قفزت الإثنين الماضي على خلفية نشر وظيفة تنفيذية في ”أمازون“ مرتبطة بالتشفير.