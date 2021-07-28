سوق العملات المشفرة يرتفع 6.4% إلى 1.54 ترليون دولار

ارتفعت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة في العالم بنحو 6.4%، لتصل إلى نحو 1.54 ترليون دولار صباح اليوم الأربعاء، بعد الزيادات في أسعار ”البتكوين“ وعملات رقمية أخرى أمس الثلاثاء، بحسب تقارير مالية أمريكية.

وأشارت التقارير إلى أن معظم العملات المشفرة ارتفعت أمس الثلاثاء، قبل أن تتراجع قليلا رغم هبوط حجم التداول بنحو 17% إلى 95.67 مليار دولار.

وأظهرت التقارير التي نشرها موقع ”كوين ديسك“ الأمريكي ومواقع مالية أخرى أن سعر ”البتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم، بلغ صباح اليوم نحو 36982.76 دولار، فيما وصلت حصتها في السوق إلى 48.35% بزيادة قدرها 0.54%.

وبين تقرير ”كوين ديسك“ أن القيمة السوقية لعملة ”بتكوين“ بلغت صباح اليوم نحو 747.1 مليار دولار، لتحافظ على هيمنتها في سوق العملات الرقمية، فيما جاءت عملة ”الايثر“ في المركز الثاني بالقيمة السوقية التي بلغت نحو 269.8 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية 61.8 مليار دولار لعملة ”تيثر“، و 52.7 مليار دولار لعملة ”باينانس كوين“، و 41.2 مليار دولار لعملة ”كاردانو“، ونحو 29.8 مليار دولار لعملة ”XRP“، و27.2 مليار دولار لعملة ”يو أس دي كوين“، ونحو 26.99 مليار دولار لعملة ”دوج كوين“، و14.2 مليار دولار لعملة ”بولكادوت“، ونحو 5.8 مليار دولار لعملة ”باينانس يو اس دي.“

وكان سعر ”بتكوين“ كسر حاجز الـ 40 ألف دولار في تداولات أمس الثلاثاء، قبل أن يتراجع قليلا إثر تصريحات لشركة ”أمازون“، عملاق التسوق الإلكتروني الأمريكية، نفت فيها عن قرب قبول العملة المشفرة في مبيعاتها.

وقالت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية إن ”بتكوين“ ظلت أمس متماسكة، ولم تسجل هبوطا كبيرا رغم تلك التصريحات، مشيرة إلى أن أسعار معظم العملات المشفرة قفزت الإثنين الماضي على خلفية نشر وظيفة تنفيذية في ”أمازون“ مرتبطة بالتشفير.

وفي بيان أمس الثلاثاء، أكدت ”أمازون“ أنها ليس لديها أي خطط لقبول عملة ”بتكوين“ العام الجاري أو إطلاق عملة مشفرة جديدة عام 2022.

وأشار موقع ”كوين ديسك“، الذي يرصد تطورات أسواق العملات المشفرة في العالم، إلى أن تصريحات ”أمازون“ جاءت ردا على تقارير صحفية في بريطانيا الاثنين الماضي، زعمت أن الشركة تعتزم قبول أكبر عملة مشفرة في العالم بنهاية العام الجاري، وأن لديها خططا لإطلاق عملة مشفرة خاصة بها العام المقبل.