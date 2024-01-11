تقرير: معركة الميزانية الأمريكية تهدد الأسر الفقيرة بالتشرد

حذر تقرير لصحيفة "الواشنطن بوست" من خطورة تقليص الميزانية الفيدرالية الأمريكية الذي يُهدد ذوي الدخل المحدود، بتخفيض مساعدات الإسكان؛ ما قد يدفع بعضهم لمواجهة التشرد.

وبحسب التقرير، "يمكن أن يتأثر بعض الأسر التي تتلقى مساعدة الإيجار من الحكومة الأمريكية، والتي يبلغ عددها حوالي 5 ملايين أسرة، بتخفيضات حادة في فوائدها، وحتى التهديد بالإخلاء، ما لم يتمكن المشرعون في واشنطن من صياغة اتفاق ميزانية يمول برامج الإسكان الرئيسة بالكامل في الأيام التسعة المقبلة".

وسارع المشرعون إلى تجنب مثل هذه النتيجة، لكن التسوية التي يتصورونها لا تزال تهدد بتخفيضات كبيرة في مساعدات الإسكان.

وتشير بعض التقديرات إلى أن اتفاقًا مبكرًا بين رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشارلز إي. شومر، يمكن أن يلغي حوالي 80 ألف قسيمة دعم إسكاني؛ ما يُهدد بفشل المساعدات الفيدرالية في مواكبة التضخم.