تقرير: معركة الميزانية الأمريكية تهدد الأسر الفقيرة بالتشرد
حذر تقرير لصحيفة "الواشنطن بوست" من خطورة تقليص الميزانية الفيدرالية الأمريكية الذي يُهدد ذوي الدخل المحدود، بتخفيض مساعدات الإسكان؛ ما قد يدفع بعضهم لمواجهة التشرد.
وبحسب التقرير، "يمكن أن يتأثر بعض الأسر التي تتلقى مساعدة الإيجار من الحكومة الأمريكية، والتي يبلغ عددها حوالي 5 ملايين أسرة، بتخفيضات حادة في فوائدها، وحتى التهديد بالإخلاء، ما لم يتمكن المشرعون في واشنطن من صياغة اتفاق ميزانية يمول برامج الإسكان الرئيسة بالكامل في الأيام التسعة المقبلة".
وسارع المشرعون إلى تجنب مثل هذه النتيجة، لكن التسوية التي يتصورونها لا تزال تهدد بتخفيضات كبيرة في مساعدات الإسكان.
وتشير بعض التقديرات إلى أن اتفاقًا مبكرًا بين رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشارلز إي. شومر، يمكن أن يلغي حوالي 80 ألف قسيمة دعم إسكاني؛ ما يُهدد بفشل المساعدات الفيدرالية في مواكبة التضخم.
وفي سيناريو "أكثر تدميرًا"، بحسب التقرير، يُمكن أن تفقد أكثر من نصف مليون أسرة فوائد الإسكان بموجب القانون الحالي، الذي يفرض خفض الإنفاق التلقائي على معظم الحكومة ما لم يتدخل الكونغرس قبل الأول من أيار/مايو المقبل.
وهذا من شأنه أن يعرض العديد من الأسر الفقيرة لخطر التشرد، والإخلاء من بيوتهم، بفعل عدم القدرة على دفع الإيجار بمفردهم.
وأضاف التقرير، أن "الولايات المتحدة تتجه مرة أخرى نحو أزمة؛ فمن دون قرار في الكونغرس، فإن ما يقرب من خُمس الحكومة سوف يغلق أبوابه بعد 19 كانون الثاني/يناير الحالي؛ ما يجعل مجموعة كبيرة من مشاريع التغذية والمياه والصرف الصحي الفيدرالية، معرضة للخطر".
ومن المرجح أن تتوقف عمليات التفتيش على سلامة الأغذية، وقد يشهد بعض المحاربين القدامى تأخيرات أو اضطرابات أخرى في خدمات الرعاية الحرجة.
وسيتعين على الوكالات بأكملها، بما في ذلك وزارة النقل، منح إجازة لمعظم عمالها، في حين ستطلب من الموظفين المهمين العمل دون أجر.
وستظل بقية الحكومة الفيدرالية مفتوحة، ولكن فقط حتى 2 شباط/فبراير القادم، عندما ينتهي تمويل تلك الوكالات والبرامج المتبقية ما لم يتصرف الكونغرس.
وأكد التقرير، "ضرورة تكاتف كافة الجهود وتسريعها تجنبًا لوقوع المحظور وخصوصًا في مجال تمويل الإسكان لمساعدة الناس على الحفاظ على سقف فوق رؤوسهم وحمايتهم من التشرد".