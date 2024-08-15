أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس عن اتفاق "تاريخي" اليوم الخميس، يخفض أسعار 10 أدوية رئيسة لكبار السن، في دفعة لدعم رسالة مرشحة الانتخابات هاريس الاقتصادية، بحسب "فرانس برس".

ويوفّر الاتفاق مع مصنعي الأدوية على كبار السن في الولايات المتحدة مبلغًا قدره 1,5 مليار دولار وعلى خطة "ميديكير" الفدرالية للتأمين الصحي 6 مليارات دولار في العام الأول، وفق ما أفاد بايدن وهاريس في بيانين نشرهما البيت الأبيض.

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ويسمح قانون خفض التضخم الذي وقعه الرئيس جو بايدن في عام 2022 لبرنامج الرعاية الصحية بالتفاوض على أسعار بعض الأدوية الأكثر تكلفة التي يغطيها البرنامج لـ 66 مليون شخص. ومن المقرر الكشف عن هذه الأسعار الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2026، في وقت لاحق اليوم.