تقرير: قطع التمويل الأمريكي يهدد الاستقرار الاقتصادي في أوكرانيا
أثارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، المخاوف من تضرر الاقتصاد الأوكراني بفعل قطع التمويل الأمريكي الذي يساعد الحكومة الأوكرانية على دفع الفواتير ورواتب القطاع العام، ويوفر لها الإمدادات العسكرية.
وكانت تدفع الولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى فعليًا رواتب 150 ألف موظف حكومي في أوكرانيا، وأكثر من نصف مليون معلم وأستاذ جامعي وموظف في المدارس، علاوة على النفقات الحكومية التي تتراوح بين الرعاية الصحية ودعم الإسكان.
وقالت الصحيفة، إن الصورة الاقتصادية الأوكرانية ليست وردية، حيث خسرت أوكرانيا ما يقدر بنحو 30% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب الحرب الروسية العام 2022، وما رافقها من انخفاض عائدات الضرائب، وارتفاع النفقات العسكرية بشكل غير مسبوق.
وأضافت أن برنامج "السلام" التابع للبنك الدولي، المعروف رسميًا باسم النفقات العامة لدعم القدرات الإدارية، أرسل إلى أوكرانيا 23.4 مليار دولار، منها 20.2 مليار دولار بتمويل من الولايات المتحدة، و2 مليار دولار من المملكة المتحدة.
وكان إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية بما في ذلك المساعدات الإنسانية والعسكرية، بلغ 72.8 مليار دولار، وفقًا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي.
وتابعت الصحيفة، أن قرار وقف التمويل تزامن مع انقسامات عديدة بين المسؤولين الأمريكيين في الكونغرس، حيث طالب الجمهوريون بتخصيص الأموال لدعم الاقتصاد الأمريكي بدلًا من إرسالها إلى أوكرانيا.
وأبدى المشرعون مخاوف بشأن الفساد في أوكرانيا، في إشارة إلى عدم وضوح الرؤيا إلى أي مستوى سيتم استعادة المساعدات مستقبلًا.
ولفتت الصحيفة إلى أن أوكرانيا ستواجه صدمة اقتصادية وسياسية شديدة الشهر القادم، بحسب توقعات مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، بفعل نفاد المخصصات والمساعدات الأمريكية السابقة، وبالتالي عدم قدرة نظام كييف على الإيفاء بالتزاماته نحو مواطنيه والعمليات العسكرية الجارية؛ وسيضعف موقفه أمام معارضيه السياسيين.
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية