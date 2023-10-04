تقرير: قطع التمويل الأمريكي يهدد الاستقرار الاقتصادي في أوكرانيا

أثارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، المخاوف من تضرر الاقتصاد الأوكراني بفعل قطع التمويل الأمريكي الذي يساعد الحكومة الأوكرانية على دفع الفواتير ورواتب القطاع العام، ويوفر لها الإمدادات العسكرية.

وكانت تدفع الولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى فعليًا رواتب 150 ألف موظف حكومي في أوكرانيا، وأكثر من نصف مليون معلم وأستاذ جامعي وموظف في المدارس، علاوة على النفقات الحكومية التي تتراوح بين الرعاية الصحية ودعم الإسكان.

وقالت الصحيفة، إن الصورة الاقتصادية الأوكرانية ليست وردية، حيث خسرت أوكرانيا ما يقدر بنحو 30% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب الحرب الروسية العام 2022، وما رافقها من انخفاض عائدات الضرائب، وارتفاع النفقات العسكرية بشكل غير مسبوق.