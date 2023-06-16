روسيا.. أول طائرة "درون" ثقيلة بمواصفات خاصة

كشفت شركة روسية عن أول طائرة جوية روسية ثقيلة دون طيار "درون"، بإمكانها البقاء في الهواء 4 ساعات متواصلة وبحمولة تصل إلى 50 كيلو غرام.

والطائرة، التي كشفت عنها شركة "روستيخ" الروسية، الخميس، هي من طراز "BAS-200"، بحسب فلاديمير ماركين، مدير برنامج طائرات دون طيار في شركة ميل وكاموف التابعة لروستيخ.

وقال ماركين إنه يمكن للطائرة حمل مجموعة مختلفة من الأحمال المستهدفة، التي تؤدي وظائف المراقبة في عدة نطاق ومن زوايا مختلفة، مؤكدًا قدرتها على حمل أوزان ثقيلة.