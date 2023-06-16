روسيا.. أول طائرة "درون" ثقيلة بمواصفات خاصة
كشفت شركة روسية عن أول طائرة جوية روسية ثقيلة دون طيار "درون"، بإمكانها البقاء في الهواء 4 ساعات متواصلة وبحمولة تصل إلى 50 كيلو غرام.
والطائرة، التي كشفت عنها شركة "روستيخ" الروسية، الخميس، هي من طراز "BAS-200"، بحسب فلاديمير ماركين، مدير برنامج طائرات دون طيار في شركة ميل وكاموف التابعة لروستيخ.
وقال ماركين إنه يمكن للطائرة حمل مجموعة مختلفة من الأحمال المستهدفة، التي تؤدي وظائف المراقبة في عدة نطاق ومن زوايا مختلفة، مؤكدًا قدرتها على حمل أوزان ثقيلة.
وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن وزن الإقلاع للطائرة يبلغ 200 كغ، في حين تبلغ حمولتها المستهدفة 50 كغ، لافتًا أن الطائرة تستطيع البقاء في الهواء لمدة 4 ساعات متواصلة، ويمكن حساب نطاق الرحلة بمتوسط سرعة 110-120 كم/ساعة.
وأكد ماركين أن طراز "BAS-200"، هو الأول من نوعه يحصل على شهادة في روسيا، بحسب قواعد وكالة النقل الجوي الفيدرالية، منوهًا أن طائرة الدرون هذه "هي الوحيدة المعتمدة" في البلاد.
وبين أن الطائرة تحمل مقياساً مغناطيسياً يزن 36 كغ، مع مصدر طاقة عالٍ إلى حد ما، لافتًا إلى أنه يكاد من يكون مستحيلًا أن تحمل درون عادية مثل ذلك الجهاز بوزنه وحجمه.
وأكد أن الطائرة الجديدة قد تكون مرغوبة للذين يستكشفون باطن الأرض أو المعنيين بمراقبة خطوط أنابيب الغاز ومراقبة الوضع البيئي، ولاسيما أن الطائرة لديها أجهزة قادرة على عمل تصوير عالي الجودة.