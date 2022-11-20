"دار الأركان" السعودية توقع اتفاقًا مع منظمة ترامب لمشروع في سلطنة عمان

قالت "دار الأركان" للتطوير العقاري في السعودية إنها وقعت اتفاقية مع شركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاستخدام علامة ترامب التجارية في مشروعها الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار في سلطنة عمان والذي يتضمن ملعبًا للجولف وفندقًا وفيلات.

ولم يكشف الإفصاح الصادر اليوم الأحد عن البنود المالية للاتفاقية مع منظمة ترامب التي تدير فنادق وملاعب للجولف وعقارات أخرى حول العالم.

وقال إفصاح "دار الأركان" إن مشروع عايدة، وهو مشروع مشترك مع الشركة العمانية للتنمية والسیاحة (عمران)، سيشمل (فلل ترامب) السكنية وفندقًا وملعبًا للجولف بالقرب من مسقط، وسيستغرق استكماله أكثر من عقد.

وكان ترامب سلم إدارة الشركة لأبنائه في أثناء توليه منصب رئيس الولايات المتحدة.

وتمتلك منظمة ترامب ناديين للجولف في دبي بدولة الإمارات، بالشراكة مع شركة داماك للتطوير العقاري.

وأطلق ترامب، الذي شن هجمات لا هوادة فيها على نزاهة التصويت الأمريكي منذ هزيمته في انتخابات 2020، حملته الانتخابية في الـ15 من تشرين الثاني/نوفمبر للمنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024.