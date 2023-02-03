أرباح أبل دون التوقعات للمرة الأولى منذ 2016

وهبطت المبيعات من كل فئة من فئات منتجات الشركة إلا أنها ارتفعت بالنسبة للخدمات وأجهزة آيباد. وبلغت الأرباح للسهم 1.88 دولار، في أول مرة تعلن فيها أبل أرباحا دون توقعات وول ستريت منذ 2016.

وكان محللون توقعوا أن تبلغ المبيعات 121.1 مليار دولار والأرباح 1.94 دولار للسهم.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة، إن تعطل الإنتاج الذي أضر بأبل خلال الربع الأول من السنة المالية، "انتهى".

وخلال الربع الأول من السنة المالية، واجهت أبل موجة تحديات دفعت وول ستريت لتوقع تراجع المبيعات. ومن بين الأسباب الرئيسية لذلك ضغوط سلسلة التوريد في منشأة للإنتاج في تشنغتشو بالصين مما أثر على إنتاج هواتف "أيفون 14 برو" و"برو ماكس".