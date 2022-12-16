"أمازون" تعتزم إنتاج أفلام تستند إلى لعبة "وارهامر 400"

وقبل إتمام العقود النهائية، ستباشر "أمازون" ببعض الخطوات المرتبطة بالإنتاج (كعقد مناقشات أولية مع عدد من الكتّاب)؛ بهدف تسهيل المشروع، على ما ذكر البيان الذي لم يوفّر تفاصيل بشأن تكلفة المشروع.

ولاقى الإعلان عن المشروع ترحيباً من المستثمرين، إذ شهد سهم "غايمز ووركشوب" في بورصة لندن ارتفاعاً بنسبة 14,86% ليصل إلى 8385 بنساً عند الساعة 11:40 بتوقيت غرينتش.

ويُتوقّع بحسب البيان أن تُمنح "أمازون كونتنت سيرفيسس" حقوق تطوير أعمال تستند إلى "وارهامر 400"، إحدى أبرز ألعاب "غايمز ووركشوب".

وأوضح البيان أنّ التنفيذ الفعلي للمشروع يعتمد على توقيع العقود، وهو "ما يعمل عليه الطرفان".