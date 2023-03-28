عرض مشترك من أدنوك وبي.بي للاستحواذ على 50% من نيوميد للطاقة الإسرائيلية

قدمت بي.بي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الثلاثاء عرضًا للاستحواذ بالشراكة على 50 في المئة من شركة نيوميد للطاقة الإسرائيلية المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول البحرية مقابل نحو أربعة مليارات دولار.

ويتضمن العرض الاستحواذ على أسهم نيوميد الحرة المدرجة وتحويلها لشركة خاصة، وستمنح الصفقة بي.بي وأدنوك موطئ قدم في قطاع الطاقة الإسرائيلي المتنامي.