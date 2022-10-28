"دبي لصناعة الطيران" تقاضي شركات تأمين بلندن بسبب طائرات عالقة في روسيا

رفعت شركة دبي لصناعات الطيران، دعوى قضائية في لندن، ضد شركات تأمين، بسبب 19 طائرة عالقة في روسيا، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وحددت الدعوى المرفوعة لدى المحكمة العليا، شركات: "لويدز أوف لندن، وإيه.آي.جي، وتشب، وسويس ري فيديليس إنشورانس آيرلاند، وإتش.دي.آي جلوبال سبيشياليتي، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وجريت ليكس إنشورانس، وجلوبال إيروسبيس أندارايتنج ماندجرز، وستار يوروب إنشورانس وأكسيس سبيشياليتي يوروب".

وبحسب رويترز، تعهد مؤجرون بملاحقة شركات التأمين منذ أن فقدوا السيطرة على أكثر من 400 طائرة مستأجرة قيمتها نحو 10 مليارات دولار بعد أن فرضت دول غربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا ومنعت موسكو الطائرات من المغادرة.

وقالت دبي لصناعات الطيران، في بيان نتائج نصف العام الصادر في آب/ أغسطس، إنها ليست لديها طريقة لتحديد ما إذا كانت هذه الطائرات ستُرد في أي وقت في المستقبل.

وأضافت أن لدى المجموعة، تأمينا على الطائرات المعنية بموجب عدد من بوالص التأمين، وأنها قدمت مطالبات تأمين لاسترداد المبالغ المستحقة بموجب هذه البوالص.

ولم تعلن بعد تفاصيل الدعوى التي تم رفعها الأسبوع الماضي.

يذكر أنه وقبل 4 أشهر، قدمت شركة "إيركاب"، أكبر مؤجر للطائرات في العالم، دعوى تأمين بقيمة 3.5 مليار دولار تتعلق بأكثر من 100 من طائراتها المحتجزة في روسيا.