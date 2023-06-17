900 اتفاقية بقيمة 46 مليار دولار خلال منتدى سان بطرسبورغ

وأشار إلى أنه من ضمن الاتفاقيات، التي وقعت في المنتدى، الذي يختتم أعماله اليوم السبت، هناك 43 اتفاقية أبرمت مع شركات من إيطاليا وإسبانيا.

وبين كوبياكوف أن الشركات الأجنبية تعمل في "غطاء" شركات أخرى لتستطيع العمل في روسيا، منوهًا أنه "لم يعد (ذلك) الأمر سرًا في عالم التجارة".

وأشار إلى أن "ممثلي ما يعرف بالدول غير الصديقة، بدؤوا العمل تحت ستار شركات لا تتبع لهم بشكل مباشر".