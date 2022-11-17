بكلفة 8 مليارات دولار.. خطة لبناء أكبر يخت في التاريخ

تخطط شركة تصاميم سويسرية لبناء أكبر يخت في التاريخ على شكل سلحفاة بطول 550 مترًا، وبتكلفة قد تصل إلى 8 مليارات دولار.

وسيطلق على اليخت الذي سيكون أكبر مدينة عائمة في العالم اسم "بانجيوس"، وهو اسم شبه قارة عملاقة كانت موجودة منذ 200 مليون إلى 335 مليون عام.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن شركة "لازاريني" هي التي صممت اليخت، مضيفة: "لا عجب أنه مكلف للغاية عندما يصبح حقيقة.. وإذا تم تمويله، فسيكون أكبر هيكل عائم تم بناؤه على الإطلاق.. سوف يمتد بطول 550 مترًا (1800 قدم) وعرض 610 مترًا (2000 قدم)".