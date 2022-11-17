بكلفة 8 مليارات دولار.. خطة لبناء أكبر يخت في التاريخ
تخطط شركة تصاميم سويسرية لبناء أكبر يخت في التاريخ على شكل سلحفاة بطول 550 مترًا، وبتكلفة قد تصل إلى 8 مليارات دولار.
وسيطلق على اليخت الذي سيكون أكبر مدينة عائمة في العالم اسم "بانجيوس"، وهو اسم شبه قارة عملاقة كانت موجودة منذ 200 مليون إلى 335 مليون عام.
وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن شركة "لازاريني" هي التي صممت اليخت، مضيفة: "لا عجب أنه مكلف للغاية عندما يصبح حقيقة.. وإذا تم تمويله، فسيكون أكبر هيكل عائم تم بناؤه على الإطلاق.. سوف يمتد بطول 550 مترًا (1800 قدم) وعرض 610 مترًا (2000 قدم)".
وقالت شبكة "سي إن إن" إنه سيتم بناء اليخت في مكان خاص، وهو غير موجود حاليًا، مشيرة إلى أن المصممين افترضوا ميناء في المملكة العربية السعودية كموقع.
وذكرت الشبكة أنه سيلزم تجريف حوالي كيلومتر مربع واحد من البحر، وإنشاء سد دائري قبل أن يبدأ البناء، لافتة إلى أن المصممين خصصوا مساحة في ميناء الملك عبدالله شمال مدينة جدة كموقع مثالي.
ونقلت الشبكة عن بيان للشركة قوله إن اليخت سيكون مثل مدينة فعلية، وسيحتوي على ميناء وساحة رئيسية تشمل عددًا من المباني، ونقطة هبوط للطائرات.
وأوضحت الشبكة أنه بدلًا من التشغيل من ميناء معين، أو تحديد مسار الرحلة، سيتحرك "اليخت السلحفاة" في اتجاهات مختلفة ضمن جولات بحرية متعددة.
وذكرت أن شركة "لازاريني" تأمل أن يبدأ البناء في عام 2033، مع وقت بناء مدته ثمانية أعوام، واستثمارات متعددة تصل إلى 8 مليارات دولار.