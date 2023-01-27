ترقب وحذر.. إصلاحات نتنياهو القضائية تهدد بهروب مستثمري التكنولوجيا من إسرائيل

يقول باراك عيلام ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق الذي يرأس حاليًا شركة "نايس" للبرمجيات القائمة على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، إنه لم يكن يواجه أية مشاكل في الترويج لإسرائيل كوجهة استثمارية.

لكن في مكالمة هاتفية، الأسبوع الماضي، شعر عيلام أن هذا قد يتغير عندما بدأ مستثمرون كبار كان يتشارك معهم على مدى سنوات في طرح أسئلة محددة حول إصلاح قضائي كبير في البلاد.

وقال الرجل البالغ من العمر 47 عامًا: "في الوقت الحالي، لم يسحبوا أي استثمار لهم لكنهم يراقبون بعناية".