ارتفاع أرباح شركات الإنترنت الصينية خلال الربع الأول من العام الجاري

سجلت شركات الإنترنت الكبرى في الصين، وشركات الخدمات ذات الصلة، ارتفاعًا في أرباحها بنسبة 62.1 % على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم السبت، بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أفادت بأن أرباح هذه الشركات ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 62.1 % على أساس سنوي، لتصل إلى 38.4 مليار يوان (نحو 5.4 مليار دولار أمريكي).