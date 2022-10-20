إيلون ماسك: دفعت أكثر من اللازم لشراء موقع "تويتر"

قال الملياردير إيلون ماسك، إنه دفع أكثر من اللازم في صفقة شراء موقع "تويتر" الأمريكي، وذلك قبل أسبوع فقط من الموعد النهائي الذي حدده القاضي لاستحواذ أغنى شخص في العالم على الشركة بمبلغ 44 مليار دولار.

واشترى إيلون ماسك، رئيس شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية، وشركة "سبيس أكس"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقابل 54.20 دولار للسهم، وهو عرض قدمه لأول مرة في نيسان/ أبريل الماضي، على الرغم من أنه اقترب من الحصول على خصم بنسبة 8%، وفقا لموقع "انسايدر" الأمريكي.

ونقل الموقع عن ماسك قوله اليوم الخميس، "على الرغم من أنه من الواضح أنني والمستثمرين الآخرين ندفع مبالغ زائدة في الوقت الحالي، فإن الإمكانات طويلة المدى لتويتر هي من وجهة نظري لها قيمة أكبر من قيمتها الحالية".

وأضاف ماسك "أنا متحمس بشأن وضع تويتر؛ لأنه من الواضح أنني أعرف منتجاتهم تماما.. وأعتقد أنها أحد الأصول التي بقيت راكدة نوعًا ما لفترة طويلة، ولكن في الحقيقة لديها إمكانات لا تصدق".

وعرض ماسك الذي تزيد ثروته على 200 مليار دولار، شراء "تويتر" في نيسان/ أبريل الماضي، بعد أن زادت حصته فيها إلى 9.2%، ما جعله أكبر مساهم فيها وحاول الانضمام إلى مجلس إدارتها.

لكن في الشهر التالي، بدا ماسك أكثر ترددًا بشأن شراء الموقع، إذ أرسل رسالة إلى "تويتر" في تموز/ يوليو الماضي لإنهاء الصفقة، قائلا إن "الشركة تشوه البيانات المتعلقة بعدد حسابات الروبوت على المنصة، فيما قالت تويتر إن الروبوتات تشكل أقل من 5%، بواقع 238 مليون مستخدم نشط يوميًا".

وفي غضون أيام، رفعت "تويتر" دعوى قضائية ضد ماسك، متهمة إياه بـ "رفض الوفاء بالتزاماته"، ورد ماسك قائلا إن "الشركة أخطأت عن عمد في حساب عدد حسابات البريد العشوائي كجزء مما أسماه مخططها لتضليل المستثمرين بشأن آفاق الشركة".

وأشار موقع "انسايدر" إلى أن المحادثات بشأن شراء الشركة مقابل 50 دولارًا للسهم، فشلت بعد خلاف بين الجانبين، إذ قال محامي ماسك، إن "المديرين التنفيذيين ومجلس إدارة تويتر يريدون جميع أنواع الأشياء في الصفقة التي أعيد التفاوض بشأنها، والتي رفض ماسك قبولها قبل أن يعلن قراره أخيرا تجديد العرض الأصلي عند 54.20 دولار للسهم".

ووفقا للموقع، وافق القاضي الذي يشرف على القضية على وقف الإجراءات القضائية حتى 28 من الشهر الجاري، لمنحهم الوقت لإتمام الصفقة وإلا سيواجه الطرفان محاكمة الشهر المقبل.