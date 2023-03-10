الإمارات.. تأسيس "شركة أبوظبي للنقل"

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، قانونا بإنشاء "شركة أبوظبي للنقل"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وتتبع الشركة الجديدة للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية.

وستسهم الشركة في دعم منظومة النقل المتكاملة في أبوظبي عبر تطوير أنظمة النقل داخل الإمارة بما يسهم في توفير خيارات نقل بديلة فعالة ومستدامة للسكان في الإمارة.

وستتولى "شركة أبوظبي للنقل" تنفيذ وتشغيل وإدارة وتطوير أنظمة النقل، ونقل الركاب في المناطق الحضرية والضواحي داخل الإمارة عبر وسائل النقل، إضافة إلى القيام بأي مهام أخرى مرتبطة بأعمالها.

كما تتولى الشركة تطوير السكك الحديدية، وجميع الخدمات والأعمال اللازمة لتشغيل عملياتها أو المرتبطة بها، إلى جانب تقديم خدمات النقل والرحلات المتكاملة وتأجير السيارات والحافلات.