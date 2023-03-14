أول طلبية لـ"طيران الرياض".. 72 طائرة "بوينغ دريملاينر"

وستدعم الصفقة هدف المملكة المتمثل في خدمة 330 مليون راكب وجذب 100 مليون زيارة بحلول عام 2030.

كما أعلنت "بوينغ" أن الخطوط الجوية السعودية طلبت شراء 39 طائرة من نفس الطراز.

بدوره، رحب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق "المهم" بين السعودية وشركة بوينغ، قائلاً إنه سيدعم الوظائف الأمريكية ويمثل علامة فارقة في التعاون بين المملكة وقطاع تصنيع الطائرات في الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان: "ستدعم هذه الصفقات مجتمعة ما يزيد على مليون وظيفة في الولايات المتحدة في سلسلة التوريد المتعلقة بقطاع الطائرات في 44 ولاية".