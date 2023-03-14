أول طلبية لـ"طيران الرياض".. 72 طائرة "بوينغ دريملاينر"
أعلنت شركة "طيران الرياض" عن أولى طلبياتها لأسطول الطائرات عبر شراء 72 طائرة "بوينغ دريملاينر" من طراز 787-9.
وتشمل الصفقة 39 طائرة مؤكدة مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية من الطائرات ذات البدن العريض، وفق ما أفادت "رويترز".
ومن المتوقع أن يضيف الناقل الجديد في السعودية 20 مليار دولار إلى نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للسعودية، فضلاً عن خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الطائرات في أوائل عام 2025.
وستدعم الصفقة هدف المملكة المتمثل في خدمة 330 مليون راكب وجذب 100 مليون زيارة بحلول عام 2030.
كما أعلنت "بوينغ" أن الخطوط الجوية السعودية طلبت شراء 39 طائرة من نفس الطراز.
بدوره، رحب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق "المهم" بين السعودية وشركة بوينغ، قائلاً إنه سيدعم الوظائف الأمريكية ويمثل علامة فارقة في التعاون بين المملكة وقطاع تصنيع الطائرات في الولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض في بيان: "ستدعم هذه الصفقات مجتمعة ما يزيد على مليون وظيفة في الولايات المتحدة في سلسلة التوريد المتعلقة بقطاع الطائرات في 44 ولاية".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن، يوم الأحد، تأسيس شركة طيران الرياض الناقل الجوي السعودي الجديد، والتي ستربط العاصمة بأكثر من 100 وجهة عالمية.
وبحسب بيان رسمي، فإن شركة "طيران الرياض" ستقودها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ويرأس مجلس إدارتها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، فيما تم تعيين توني دوغلاس رئيساً تنفيذياً للشركة، والذي لديه خبرة تفوق 40 عاماً في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية.
وتهدف شركة "طيران الرياض"، بحسب البيان، لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030، وستقدم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.