تقرير: شركة "ديل" تعتزم إلغاء 6650 وظيفة بسبب تراجع الطلب

تعتزم شركة "ديل للتكنولوجيا" الأمريكية إلغاء ما يقرب من 6650 وظيفة نتيجة تراجع الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية لتصبح أحدث شركة تقنية عملاقة تعلن مثل هذه الخطة، وفقًا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

وكتب جيف كلارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، في مذكرة قائلاً إن "ديل" تشهد ظروفًا في السوق "تستمر في التآكل مع مستقبل غير مؤكد".

وأشارت الوكالة الاثنين إلى أن عدد الذين سيتم تسريحهم يصل إلى نحو 5% من القوى العاملة العالمية للشركة، لافتة إلى أنه بعد طفرة أجهزة الكمبيوتر في فترة وباء "كورونا"، شهدت "ديل" وشركات تصنيع الأجهزة الأخرى تراجعًا في الطلب.

وقالت مؤسسة أبحاث الصناعة "IDC" إن البيانات الأولية تظهر انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية بشكل حاد في الربع الرابع من عام 2022.

ومن بين الشركات الكبرى، شهدت "ديل" أكبر انخفاض بلغ نحو 37% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأخبر كلارك العمال والموظفين أن التدابير السابقة لخفض التكاليف، بما في ذلك التوقف المؤقت عن التوظيف وقيود السفر، لم تعد كافية، مضيفًا أن عمليات إعادة تنظيم القسم، إلى جانب تخفيض الوظائف، تعتبر فرصة لدفع الكفاءة.

وأوضحت "بلومبيرغ" أن عمليات التسريح أثرت بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك العديد من شركاء "ديل" ومنافسيها.