مذكرة تفاهم بين "السيادي السعودي" و"بلاك روك" لاستكشاف فرص الاستثمار

وقع صندوق الثروة السيادية السعودي مذكرة تفاهم مع شركة "بلاك روك" لاستكشاف فرص الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بالشرق الأوسط مع التركيز على السعودية.

وقال صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا بأكثر من 600 مليار دولار، إن مذكرة التفاهم غير الملزمة ستكون أساسا لترسيخ إستراتيجية البنية التحتية لشركة "بلاك روك" في الشرق الأوسط.

وأضاف أنه يعتزم تشكيل فريق متخصص في استثمارات البنية التحتية في الرياض.

وتشمل القطاعات المستهدفة الطاقة والمرافق والنقل والاتصالات.

وأضاف الصندوق في بيان: "يخطط الصندوق وبلاك روك للتعاون بما يمكنهما من جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين للمشاركة في المشاريع الاستثمارية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية وإضافة قيمة إيجابية للاقتصاد والسوق السعوديين وتمكين نقل المعرفة والمهارات".

وصندوق الاستثمارات العامة، الذي يسعى لزيادة الأصول الخاضعة لإدارته إلى أكثر من تريليون دولار بحلول 2025، هو المحرك الرئيسي لرؤية 2030، وهو برنامج أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط واجتذاب الاستثمارات الأجنبية لإنشاء قطاعات جديدة وتحفيز خلق الوظائف.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي أطلقت السعودية صندوقا وطنيا للبنية التحتية لدعم مشروعات بقيمة تصل إلى 200 مليار ريال على مدار العقد المقبل.

وقدمت "بلاك روك" المشورة في إنشاء الصندوق بعدما أسست مكتبا في الرياض عام 2019.

ولم يتضح حتى الآن إن كانت مذكرة التفاهم مرتبطة بصندوق البنية التحتية الوطني التابع لصندوق التنمية الوطني.

وقادت "بلاك روك"، التي تدير أصولا بقيمة نحو ثمانية تريليونات دولار، تحالفا العام الماضي لشراء حصة بقيمة 15.5 مليار دولار في شركة خطوط الغاز التابعة لـ"أرامكو" السعودية.

وكانت قد حصلت قبل ذلك بعامين على حصة في أصول خط الأنابيب التابع لشركة "أدنوك" للطاقة ومقرها أبوظبي.