تفاؤل فرنسي إزاء ضخ "تسلا" استثمارات ضخمة

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الأحد، إنه "متفائل للغاية" إزاء اختيار إيلون ماسك رئيس "تسلا" التنفيذي، بلاده لضخ استثمارات ضخمة مرتبطة بإنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا.

التقى ماسك في الآونة الأخيرة مع مسؤولين في الحكومة الفرنسية، على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، لاستكشاف خيارات حول مواقع الإنتاج في المستقبل.

ولدى سؤاله عن "ما إذا كان يمكن ربط الاستثمار بخلايا البطاريات أو مكونات أخرى تصنعها تسلا"، قال لو مير لتلفزيون (إل.سي.آي) "هناك عدة خيارات مطروحة على الطاولة"، مضيفًا أن "ماسك يعلم أنه سيكون موضع ترحيب في فرنسا، الأمر متروك له لاتخاذ القرار".