توقعات بطلب قوي على الاستثمار في البنية التحتية السعودية

أعلنت راشيل لورد رئيسة قطاع آسيا والمحيط الهادي بشركة بلاك روك، اليوم الأربعاء، أن شركة إدارة الأصول تتوقع طلبًا قويًا من عملائها حول العالم على الاستثمار في البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية.

وفي كلمة ألقتها بمناسبة يوم المستثمر، قالت إن شركة بلاك روك ضخّت أكثر من 15 مليار دولار في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بالسعودية ولديها "مجموعة فرص استثمارية قوية مقبلة".