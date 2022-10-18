أبوظبي.. نقل ملكية الاتحاد للطيران إلى شركة "القابضة"

قالت شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، إحدى صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة نقلت الملكية الكاملة لمجموعة الاتحاد للطيران إلى الشركة.

وأضافت الشركة في بيان أن نقل مجموعة الاتحاد للطيران يأتي استكمالا لجهود القابضة (إيه.دي.كيو) لتحويل أبوظبي إلى مركز طيران عالمي يوفر مجموعة من الخدمات التنافسية المتكاملة.

وجاء في البيان أن إستراتيجية الطيران في "القابضة" (ADQ) تؤكد على تقديم عروض تنافسية على مستوى عالمي لشركات الطيران والركاب بما في ذلك الخدمات المتتخصصة، مثل الشحن الجوي، وهندسة الطيران، وخدمات المناولة الأرضية.

ونقل موقع القابضة الإلكتروني عن محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"القابضة" (ADQ) قوله "إن قطاع الطيران يعد عنصرا أساسيا لرفع معدلات النمو والازدهار الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ومع إتمام عملية التحويل وانضمام مجموعة الاتحاد للطيران إلى محفظة النقل والخدمات اللوجستية في "القابضة" (ADQ)، سنواصل تنفيذ خططنا الإستراتيجية لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي لنؤكد دورها لتصبح مركزا إقليميا متكاملا في قطاع النقل العالمي".

وتعتبر مجموعة الاتحاد للطيران شركة معروفة في مجال السفر والنقل الجوي، حيث تصل رحلاتها إلى 63 وجهة في 42 دولة حول العالم.