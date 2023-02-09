أمريكا تستهدف 9 شركات في أحدث عقوبات لها صلة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، في إخطار على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، طالت عدة شركات.

وقالت الوزارة إن حزمة العقوبات الجديدة "تستهدف 9 شركات، من بينها شركات للبتروكيماويات في إيران وسنغافورة وماليزيا".