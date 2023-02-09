أمريكا تستهدف 9 شركات في أحدث عقوبات لها صلة بإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، في إخطار على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، طالت عدة شركات.
وقالت الوزارة إن حزمة العقوبات الجديدة "تستهدف 9 شركات، من بينها شركات للبتروكيماويات في إيران وسنغافورة وماليزيا".
وفي سياق متصل، كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الجمعة، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مجلس إدارة شركة "بارافار بارس" الإيرانية لصناعة الطائرات المسيرة، قائلة إن روسيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.
وقالت الوزارة، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة حدد ثمانية من كبار المسؤولين التنفيذيين في "بارافار بارس" لاستهدافهم بالعقوبات.