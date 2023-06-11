الجزائر.. سوناطراك توقع اتفاقًا مع شركتين بريطانية وصينية لإنشاء مصنع بتروكيماوي

وقعت شركة "ستيب بوليمرس"، التابعة لـ"سوناطراك" الجزائرية، اليوم الأحد، اتفاقًا مع تحالف شركتي "بيتروفاك" البريطانية و"اش.كيو.سي" الصينية، لإنجاز مصنع بتروكيماوي جديد لإنتاج "البولي بروبيلين في أرزيو"، في مدينة وهران.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، من المقرر إنجاز المصنع خلال 3 سنوات ونصف السنة، والذي يتربع على مساحة 88 هكتارًا على مستوى المنطقة الصناعية في أرزيو، ومخصص لإنتاج 550 ألف طن/سنة من البولي بروبيلين.