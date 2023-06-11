الجزائر.. سوناطراك توقع اتفاقًا مع شركتين بريطانية وصينية لإنشاء مصنع بتروكيماوي
وقعت شركة "ستيب بوليمرس"، التابعة لـ"سوناطراك" الجزائرية، اليوم الأحد، اتفاقًا مع تحالف شركتي "بيتروفاك" البريطانية و"اش.كيو.سي" الصينية، لإنجاز مصنع بتروكيماوي جديد لإنتاج "البولي بروبيلين في أرزيو"، في مدينة وهران.
ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، من المقرر إنجاز المصنع خلال 3 سنوات ونصف السنة، والذي يتربع على مساحة 88 هكتارًا على مستوى المنطقة الصناعية في أرزيو، ومخصص لإنتاج 550 ألف طن/سنة من البولي بروبيلين.
وسيخصص إنتاج "البولي بروبيلين" لتلبية احتياجات السوق الوطنية المقدرة بـ120 ألف طن/سنة في عدة قطاعات، ومن شأن المشروع استحداث نحو 6000 فرصة عمل مباشرة خلال مرحلة الإنجاز، و450 وظيفة خلال مرحلة الأعمال، و2000 فرصة عمل غير مباشرة.
وفي ذات السياق، وقّعت ذات الشركة المملوكة لـ"سوناطراك" اتفاقية تمويل مع البنك الوطني الجزائري، والتي ستسمح بتمويل 70% من مشروع المجمع، فيما ستتكفل "سوناطراك" في الـ 30% المتبقية.